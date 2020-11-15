中国青年报：对走歪的直播 PK 要 “一票否决”，涉嫌色情、低俗等

近日直播平台纷纷推出刺激流量的新 “玩法”，直播 PK 就是其中最有噱头也不乏争议的形式之一。为了防止被惩罚甚至羞辱，主播都希望在 PK 中胜出。因此，他们会使尽浑身解数 “拉票”，有的主播在镜头前大搞色情擦边球，有的主播则公开 “卖惨”，声泪俱下地展示自己的悲惨身世。面对这些乱象，中国青年报刊发评论文章。

文章称，直播 PK 的乱象中不仅存在涉嫌色情、低俗等违规行为，还体现为主播与平台对粉丝的极端消费行为的错误诱导。更令人担心的是，有不少被 “套路”的粉丝都是未成年人，他们尚未形成稳定的价值观，也缺乏独立经济能力。因此，消除直播 PK 乱象不仅与净化网络空间、构建清净和谐的网络文化氛围密不可分，也直接关系到青少年用户的身心健康，对此不可不重视。

以下为全文：

随着视频直播行业内部竞争的日趋激烈，直播平台纷纷推出刺激流量的新 “玩法”，直播 PK 就是其中最有噱头也不乏争议的形式之一。

顾名思义，直播 PK 就是在同一个视频直播平台上，一个主播发起对另一个主播的挑战，两人根据各自粉丝的打赏产生相应分数，在规定时间内分数高者就算胜者。失败一方则会面临惩罚，轻则唱唱歌，跳跳舞，重则洋相百出，甚至有不少涉嫌侮辱人格的 “玩法”。媒体曾曝光，有位在 PK 中落败的主播，不得不在众目睽睽之下，将好几瓶啤酒、酱油混合成一大盆 “饮料”，然后喝下一半，还要将剩下的 “饮料”先用来洗头，再用来洗脚，最后还要喝光它们。

为了防止被惩罚甚至羞辱，主播都希望在 PK 中胜出。因此，他们会使尽浑身解数 “拉票”，有的主播在镜头前大搞色情擦边球，有的主播则公开 “卖惨”，声泪俱下地展示自己的悲惨身世。面对这些乱象，不少粉丝不仅不予以谴责，反而乐在其中，甚至不惜大费钱财用来打赏。

在直播 PK 中，粉丝打赏是这些直播平台与主播获利的最主要渠道，越是粉丝量大的主播，对打赏的门槛设置就越多。一些平台设置了 “以爱加冕”“至尊礼炮”等名目繁多的打赏项目，少则成百上千元，多则上万元。愿意接受高昂消费的 “忠实粉丝”，也未必是什么 “土豪”，许多人是现实世界里的工薪收入者。

由此可见，直播 PK 的乱象中不仅存在涉嫌色情、低俗等违规行为，还体现为主播与平台对粉丝的极端消费行为的错误诱导。更令人担心的是，有不少被 “套路”的粉丝都是未成年人，他们尚未形成稳定的价值观，也缺乏独立经济能力。因此，消除直播 PK 乱象不仅与净化网络空间、构建清净和谐的网络文化氛围密不可分，也直接关系到青少年用户的身心健康，对此不可不重视。

目前，已经有不少直播平台意识到了行业内部自律的重要性。早在 2018 年 6 月，多家知名直播平台联合发布了自律倡议书，旨在共同推动直播行业的规范化与健康发展。今年 9 月，中国演出行业协会网络表演（直播）分会也发出倡议，要求规范行业内部行为，不允许主播从事违规违法活动。这些倡议当然能发挥正面效应，但如果要进一步减少乃至消除直播 PK 乱象，仅靠行业内部自律，恐怕还远远不够。

外部监管力量要发挥更大作用。视频直播 PK 乱象具有较强的隐蔽性与随机性，但是，越是如此越应该加强监管力度，拓宽监管范围。与此同时，要严格主播的资质审核，设置 “黑名单”制度与退出机制，对那些涉及色情或违规诱导激情打赏的主播 “一票否决”，让那些丧失底线的主播付出应有代价。

要实现网络视频直播空间的清净和谐，并不是一蹴而就的事情。只有坚持行业内部自律与外部有效监管两方面 “齐头并进”，才能消除网络乱象，最终建成绿色健康的网络空间。