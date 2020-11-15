京东健康赴港 IPO 获批，已递交聆讯后资料集

11 月 15 日讯，在递交招股书后，京东健康赴港上市有了最新进展。今日晚间，京东集团在港交所发布公告称，京东健康已就拟议分拆向香港联交所递交聆讯后资料集，以供于香港联交所网站发布；拟议分拆（包括架构及预期时间表）的细节尚未落实，公司会在适当时就拟议分拆另行公告。

根据京东健康此前披露的招股书，2017 年至 2019 年，京东健康的收入分别为 56 亿元、82 亿元、108 亿元；2020 年上半年，京东健康的收入达到了 88 亿元，同比增长 76%。剔除公允价值变动和非经常损益等项目，公司的净利润率在 2018 年、2019 年达到了 3.0%、3.2%，2020 年上半年达到 4.2%。

据介绍，京东健康的在线零售药房业务通过三种模式运营：自营、在线平台及全渠道布局。其中，自营模式主要是指京东大药房；在线平台模式主要是第三方商家入驻。

截至 2020 年 6 月 30 日，京东健康的在线电商平台拥有超过 9000 家第三方商户，平台活跃用户为 7250 万；2020 年上半年，京东健康的日均在线问诊量近 9 万人次，平台累计用户 1.5 亿。截至 2020 年 6 月，京东健康可以为全国 200 个城市的用户提供 7*24 的当日达、次日达、30 分钟达服务。

京东健康是京东集团在京东数科、京东物流之外的第三个独角兽企业，也是集团在零售、物流、数科后的第四大业务板块，主营业务包含医药零售、互联网医疗等业务。招股书显示，京东健康的主营业务为零售药房及在线医疗健康服务，前者向后者提供优质流量，后者为前者创造需求；两大业务的强协同效应最终形成了京东健康 “医、药联动”的闭环体系。