全球首条智能空轨集疏运系统将落地青岛港：全线长约 9.5 公里，年运输达 150 万标准箱

IT之家11月15日消息 据中国中车发布，11月13日上午，山东港口青岛港与中车长江集团长江公司在青岛港全自动化集装箱码头举行前湾港区智能货运空轨项目签约仪式，标志着由武汉智造、全球首创的首条智能空轨集疏运系统将落地山东港口青岛港

官方介绍，该智能空轨项目将在青岛港全自动化码头进行建设，一期线路起于自动化码头，止于人工码头箱区，计划于 2021 年 6 月投入运营。二期将延伸至前湾港北岸铁路港站，项目全线长约 9.5 公里，年运输能力达 150 万标准箱。

IT之家获悉，该项目将采用智能空轨系统与 AGV、IGV、无人集卡和有人集卡多种交互方式，精准对接港口业务形态，综合运用 5G、人工智能、大数据等高科技，实现智慧港口建设新突破，将进一步提升青岛港集装箱集疏运能力，扩展港区发展空间。

智能空轨集疏运系统一种全新的、革命性的、跨界融合的交通理念，以立体的思维构建未来港口物流的集疏运网络。

智能空轨具有智能化、无人化、绿色环保等特点，可实现港口、陆路、铁路联运 “零换乘”，打通物流瓶颈的 “最后一公里”，有效解决运输枢纽之间 “临而不接、连而不畅”的运输桎梏。

同时，智能空轨还具有延展性强、兼容性好、适应能力强的特点，是一种更安全、更高效、更环保、更经济的新型立体运输方式，代表城市、港口、物流智慧交通未来发展的方向。