微软 Edge 份额首次突破 10%，微软这次挑战 Chrome 能成功吗

（原标题：Edge 首次突破 10%！微软这次能挑战 Chrome 吗）

我们知道，Edge 浏览器在今年正式换用了 Chromium 内核。对于软粉来说，这不是一个值得高兴的事情，微软自研的浏览器内核再也没有了发光发热的机会。

但如果从商业的角度来看，Edge 浏览器换内核是明智之举——根据 NetMarketShare 的最新报道，Chromium 版的 Edge 浏览器市占率已经突破了 10%，创下了 Edge 浏览器创立以来的新高！

▲ Edge 浏览器市占率首次突破 10%

Edge 浏览器的成功，当然离不开 Windows 的捆绑和推送，但更和自身的产品力息息相关，不然就没法解释为何老版本的 Edge 浏览器无法达到这一成绩——去年同期，Edge 浏览器的份额约为 5.60%。在 Edge 浏览器份额上升的同时，Chrome 的占有率也在同步下降份额从 69.94% 下降到 69.25%，虽然幅度不大，但 Chrome 的份额遇到了瓶颈是个不折不扣的事实。

那么问题来了，此消彼长下，采用 Chromium 内核的 Edge 浏览器，是否能反客为主，挑战 Chrome 的江湖地位？一起来谈谈吧。

Edge：产品力真的比 Chrome 强？ Edge 最近之所以份额突飞猛进，最为离不开的是有口皆碑的产品力。尽管它基于 Chromium，但和 Chrome 相比，却在以下方面存在不容忽视的优势。

网络服务。和 Chrome 相比，Edge 的网络服务要更加通畅，这在国外不明显，但在国内嘛…… 相信各位都深有感触；

▲ Edge 的同步要比 Chrome 靠谱

特色功能。Edge 浏览器带来了高质量的阅读模式、语音朗读、PDF 查看批注等功能，这些功能 Chrome 尽管也可以实现，但体验并不能和 Edge 相提并论。甚至，Edge 还拥有 IE 模式，这令 Edge 兼容性更上一层楼。

▲Edge 的 PDF 阅读批注等功能更出色

性能和资源占用。得益于 Chromium 内核，Edge 浏览器在性能上和 Chrome 可以同台竞技，但是在资源占用特别是内存占用上，Edge 浏览器却占有显著优势——在 Windows 10 2004 中，微软带来了 SegmentHeap 这一特性，可以让 Edge 浏览器的内存占用下降 27% 之巨。而到目前为止，Chrome 是明确表示不支持该特性的。Chrome 继续背负内存杀手的名号，而 Edge 则温和多了；

▲Chrome 认为 SegmentHeap 会带来跑分下降，因此暂不支持

· 无缝转移。这是 Edge 浏览器抢夺 Chrome 份额的杀手锏。Edge 浏览器可以兼容 Chrome 上的所有扩展程序（甚至可以通过 Chrome 商店安装），同时还可以一键导入 Chrome 浏览器中的收藏夹、历史记录、密码等等，用户从 Chrome 迁移到 Edge，几乎没有成本。

▲Chromium Edge 可以直接到 Chrome 应用商店下载扩展程序

简单来说，Edge 浏览器在功能和性能上对比 Chrome 都存在优势，同时又提供了非常平顺的迁移渠道，加之 Win10 20H2 的正式推送，Edge 的产品力得到了极大的释放，取得如今的成绩是合情合理的。

Chrome：依然掌控着财富密码？ 但产品力和渠道上的强劲，是否真的可以将 Chrome 挑下马？我们需要先分析，Chrome 到底是如何取得现在的头把交椅的。

· 产品力。这点不做太多赘述，Chrome 一直是高性能浏览器的代表，同时也支持丰富的扩展程序，虽然内存占用为人所诟病，但大体上 Chrome 仍是最优秀的浏览器之一。但是，产品力只是 Chrome 的基础，称不上是 Chrome 致胜的密码；

· 移动平台。移动平台是 Chrome 的制胜法宝之一。我们知道，安卓已经成为了最流行的移动操作系统，而安卓 App 对于网络内容的渲染，往往需要调用安卓 WebView，而安卓的 WebView 则和 Chromium 同源。这意味着，网页内容和 Chromium 不得不进行深度兼容绑定。加之 Google 服务在全球范围的无孔不入，Chrome 得以取代 IE，成为了移动互联网时代的事实标准。

▲Android 的 WebView 和 Chrome 一脉相承

· 开源项目。Chrome 的另一制胜绝技，在于它源于 Chromium 这个开源项目。开源表面上让利于开发者，但实际上它对于 Google 这样以服务为主营的企业来说，是一个双赢的局面。

开源可以令 Chromium 迅速占领开发者这一阵地，所有维护项目的开发者都可以给 Chrome 浏览器增砖添瓦。但与此同时，利用 Chromium 打造而来的 Chrome 却是闭源的，它相比 Chromium 增添了 Google 自身的服务。通过开源 + 免费获取巨大流量、缔造开发者人气，Chrome 席卷了市场，和 Google 服务相辅相成，这和安卓的推行是同一个思路。

多管齐下，Chrome 成为了市面上最为流行的浏览器。微软本身也是 Chromium 项目的贡献者，新版的 Edge 更是没有动摇 Chrome 作为事实标准这一现实，从根本上来说，Edge 是无法取代 Chrome 的市场地位的。

Edge 会有美好的未来？ Edge 使用 Chromium 内核，在一定程度上也可以看作是寄人篱下，虽然这并不意味着 Edge 浏览器将无处施展拳脚，但能取得的影响也有限。和老版本的 Edge 浏览器相比，新版的 Edge 提供了更好的功能和性能，同时覆盖了更多平台，这对于用户来说，也称得上是好事一件。

微软近年将业务重心放在了 Azure 等面向企业的业务中，对于消费市场虽然不乏探索之举，但始终缺乏足够重磅、能改变消费风潮的产品。Chromium 版 Edge 诞生于此种背景，表现已经足够令人满意，相信它也会随着新版的 Win10，为越来越多人所接受，期盼它能在历史的舞台上留下举足轻重的足迹吧。