苹果 M1 跑分出炉！CPU 超前作、GPU 逼近独显水平，但都不是新 Mac 最大亮点

搭载自家最强 M1 芯片，最低价 5299 元，苹果的三款 Mac 新品已经开卖了。

那么问题来了：买，还是不买？

这的确是一个值得纠结的问题。一方面，M1 看起来很优秀，而且堪称是 Mac 发展史上的一次革命性转变；另一方面，基于 M1 芯片的全新 Mac，在硬件和软件方面体验到底如何，还存在不确定性。

当然，对于这个问题，苹果似乎也不必担心。

毕竟，在 2020 年新冠肺炎疫情肆虐的大背景下，Mac 都出现了利好局面，而苹果也有理由对 M1 芯片的表现保持信心。

至少从跑分来看，它的结果还不错。

M1 跑分出炉，CPU 吊打 Intel i9？

苹果 M1 芯片，已经开始证明自己的实力。

实际上，就在前几天，刚刚发布不久，在 Geekbench 5 上出现了最新三款 Mac 设备的 CPU 跑分数据，的确是令人眼前一亮。

数据显示，搭载 Apple Silicon 3.2 GHz（实际上就是 M1 芯片）的 MacBook Pro 单核跑分是 1717 和 1714；多核跑分是 7423 和 6802，都在 7000 上下，略有波动。

同时，搭载 M1 芯片的 MacBook Air 单核跑分数据在 1656 和 1732 之间，多核跑分数据在 6519 和 7545 之间。

总体来看，由于搭载了相同的 M1 处理器，MacBook Air 和 MacBook Pro 的跑分呈现出一定相似性；不过，MacBook Pro 比 MacBook Air 增加了散热风扇，其在长时间的使用中性能表现会更好一些。

不过更值得关注的，是新款 Mac 设备（搭载 M1）和 16 英寸 MacBook Pro 的对比。

数据显示，搭载 Intel i9-9880H 处理器的 MacBook Pro 16 英寸版本，两次单核跑分分别是 1041 和 1215，多核跑分则分别是 6464 和 6812——无论是单核还是多核，其表现均不及搭载 M1 的新款 Mac 设备，单核性能差异尤其大。

不仅仅是 CPU，苹果 M1 的 GPU 表现也令人吃惊。

根据 Gfxbench 数据库显示的最新数据：

用 M1 芯片（内置集成显卡）和 16 英寸 MacBook Pro 搭载的 AMD Radeon Pro 5300M 独立显卡做对比，基于同样的 macOS 和 Metal API，M1 在 Onscreen 模式中表现比 AMD Radeon Pro 5300M 略好，在 Offscreen 中则有所不及。

根据这一跑分数据，M1 的图像处理性能已经达到 16 英寸 MacBook Pro 的基础款独显的水平。

这里还有一点需要注意：虽然同样搭载 M1 芯片，但基础款的新 MacBook Air 对 GPU 进行了阉割——8 核变为 7 核。

新 MacBook Air 基础款与高配版对比

简单来说，综合现有跑分数据，基于 M1 芯片的 Mac 设备已经呈现出不俗的实力。

以至于苹果营销高级副总裁 Greg Joswiak 在采访中表示，他自己都不敢相信 Mac 会有这么大的进步。

当然，作为苹果自研芯片的最新最强之作，M1 还有一个最大的优势：它可以支持新 Mac 设备运行 iOS 和 iPadOS 上的 app——这将大大丰富 Mac 的应用生态，同时增强它和 iPad、iPhone 等设备之间的协同能力。

雷锋网注意到，就在 11 月 10 日发布会当天，苹果已经提醒开发者，可将其为 macOS Big Sur 构建的 App 提交至 Mac App Store。

疫情之下，苹果 iPad 和 Mac 销量暴涨

眼下，对于苹果 Mac 业务的发展来说，是一个重大机遇期。

背后的原因，当然是疫情。

根据市场调研机构 IDC 在上个月发布的数据，在 2020 年第三季度，全球传统 PC 市场（包括桌面电脑、笔记本和工作站）的出货量达到 8127.22 万台，同比增长了 14.6%。

对此，IDC 分析师 Jitesh Ubrani 表示：

在某些情况下，消费者和机构对传统 PC 的需求接近创纪录水平。游戏、Chromebook 和某些情况下支持移动网络的笔记本电脑都是本季度的亮点。倘若市场没有受到零部件短缺的阻碍，笔记本电脑的出货量本应该在第三季度将飙升至更高水平——因为市场需求尚未得到满足。

基于这个市场大背景，Mac 的市场表现也非常出色。

IDC 数据显示，在第三季度，苹果 Mac 设备的出货量达到了 689 万台，比去年同期的 495.9 万台增加了 38.9%——虽然排名第四，其增幅为前五名（依次是联想、惠普、戴尔、苹果和宏碁）之最。

可见，疫情大幅度催生了用户对个人计算设备的需求。

值得一提的是，对于苹果来说，不仅仅是 Mac 业务表现出色，其 iPad 平板电脑业务也在疫情中面临重大机遇。

根据 Canalys 近日发布的最新数据，2020 年第三季度，在世界 PC 市场（包含平板电脑）的排名中，苹果的同比增长率高达 40.9%，份额高达 17.7%，已经位居世界第二。

这是一个耀眼的成绩。

需要注意到的是，在 Canalys 的这次排名统计中，它对 PC 的定义，除了台式机、笔记本之外，还包括平板电脑——对于苹果来说，就是 Mac 和 iPad 的结合。

按照这一统计规则，苹果共出货了 2207.5 万台个人计算设备，比位居第三名的惠普高了三百多万台，而比第一名联想仅仅低了 140 多万部。

有趣的是，在这一统计数据中，Canalys 还专门单独列出了平板电脑的数据。数据显示，苹果 iPad 以 1523.3 万台的出货量拿下第一名，同比增长率高达 47%。对于这一数据表现，Canalys 分析师 Victoria Li 表示：

平板电脑已经起死回生，因为在这个关键时刻，平板电脑在各种价位上实现了移动性和计算能力的完美平衡。对于第一次使用 PC 的用户来说，平板电脑是一个很自然的选择，因为他们希望使用简单、价格实惠的产品。

总体来看，在 Canalys 的认知中，平板电脑也已经被认为是一种个人计算设备——疫情增加了人们对个人计算设备的需求，而平板电脑的低门槛（无论是价格还是使用体验）使得它更受欢迎。

苹果 Mac 和 iPad 的出货量表现，也充分说明了这一点。

小结

对于苹果 Mac 业务的发展来说，M1 意义重大。

在雷锋网看来，作为苹果迄今为止最强大的芯片，M1 的强大不仅仅是硬件技术层面，也体现在软件生态的变革；它也预示了整个计算机产业的一种技术方向，即个人计算机设备最终有可能走向与移动设备的某种生态融合，并由此焕发新的生机。

苹果方面甚至宣称：

M1 代表着苹果过去和未来的交汇。

不过，M1 毕竟是 Mac 未来发展的起步阶段的产品；而且苹果还需要更多的努力，来完善 iOS 和 iPadOS 应用生态的迁移和兼容工作——对于普通消费者来说，可能还需要一些时间来见证它的实际使用体验。

且让子弹飞一会儿。