外媒测试苹果 iPhone 12 Pro Max 电池续航：游戏续航暂时拖后腿

IT之家 11 月 16 日消息 用户购买 iPhone 12 Pro Max 而不是其他新 iPhone 12 的两大原因可能是：更大的显示屏和更大的电池。

iPhone 12 Pro Max 配备了 3,687 毫安时的电池，是所有新 iPhone 中最大的，以下是 iPhone 12 Max 电池大小与其他新 iPhone 的电池大小的对比：

iPhone 12 Mini 电池容量：2227 毫安时。

iPhone 12 / 12 Pro 电池容量：2815 毫安时。

iPhone 12 Pro Max 电池容量：3687 毫安时。

如此大的电池 (对于 iPhone 来说)应该会带来出色的电池续航，外媒 PhoneArena 对此进行了测试。

iPhone 12 Pro Max：YouTube 视频播放电池测试

iPhone 12 Pro Max 在 YouTube 视频播放测试中获得了 8 小时 37 分钟的成绩 , 比去年的 iPhone 11 Pro Max 少了一点 , 后者在同样的测试中获得了 8 小时 58 分钟，这其实并不意外，毕竟新的 12 Pro Max 的电池比上一代小。

iPhone 在这项测试上的表现历来不是很好，但最近一些安卓手机的表现有所下降。例如，Note 20 Ultra 在这项测试中的表现出人意料地差，得分只有 7 小时，比 iPhone 12 Pro Max 还少。而更早的 S20 Ultra 机型则以 10 小时 29 分钟的成绩击败了 iPhone。

iPhone 12 Pro Max：网页浏览电池测试

尽管与去年的 iPhone 11 Pro Max 相比，12 Pro Max 电池更小，但网页浏览测试中，新的 12 Pro Max 还是成功地以很小的优势击败了前代，测试中，新的 12 Pro Max 获得了令人印象深刻的 14 小时 6 分钟。

有趣的是，尽管许多 Android 手机的电池要大得多（S20 Ultra 采用了 5000mAh 的电池），但 iPhone 12 Pro Max 对这种使用进行了很好的优化，比所有安卓机续航都要长。所以，如果你经常阅读网页，并且主要是做一些轻量级的工作，12 Pro Max 的续航能力会很不错。

iPhone 12 Pro Max：3D 游戏电池测试

在 3D 游戏电池续航测试中，iPhone 12 Pro Max 与其他 iPhone 12 机型表现一样差。外媒称手机开始发热，不像测试过的其他手机，Pro Max 虽然比其他三款新 iPhone 的续航时间长了一大截，但只是因为它有更大的电池，其得分明显低于其它安卓手机。

IT之家了解到，外媒通过玩不同的游戏调查发现，看来是某些游戏并没有针对苹果新 A14 芯片进行优化，不给芯片加任何上限，消耗电池的速度快得惊人。好在是，这并不影响所有游戏，并且游戏后续优化后应该会解决这个问题。