关于索尼 PSVR2，你想知道的都在这里

2020 年对于索尼、PlayStation 主机甚至整个游戏行业来说，都极为特殊。在疫情肆虐的当下，各行各业都遭受到严重的打击，但游戏产业却意外迎来了新的高潮和起点。就在前不久，PS5 终于走到了玩家的面前，其卓越的性能和众多创新都让很多人眼前一亮。

不过，作为公认的未来游戏大方向，VR 游戏的关注度这些年居高不下，而疫情导致的居家隔离也让 VR 在更多行业里扎根发芽。作为对新技术、新玩法最敏感的游戏玩家，尤其是 Sony 的铁杆粉丝，他们无疑更关心 Sony PSVR 的下一步会怎么走、PSVR 2 到底长什么样……

今天，新浪 VR 就根据目前所掌握的信息，给大家来一次汇总。

1、索尼暂未确认是否会发布 PSVR 2，但希望极大

就在几周前，PlayStation 首席执行官 Jim Ryan 表示：PSVR 的未来不是短期内就能快速实现的。这番言论一经公开，立刻引起了玩家对 PSVR 2 的担忧，甚至有人猜测 PSVR 2 将永远不会出现。

不过，索尼高级副总裁西野秀明最近曾对外表示：他希望 PS5 能拥有 “与之相配”的 VR 体验。而反观目前的初代 PSVR，以它的硬件配置想在 PS5 平台上大展手脚，显然不够资格。

2、如果索尼届时推出 PSVR 2，它将只能运行在 PS5 平台上

这个观点可能让很多老玩家都感到沮丧，但如果 PSVR 2 真的想在次时代游戏市场立足，那它所需要的性能支持无疑是超高的，而目前来看只有 PS5 才能满足它的需求。

事实上，新浪 VR 曾经听到业内产业链的消息，索尼准备推出一款类似 Quest 的独立 VR 头显，不过目前来看索尼或许已放弃了该计划。但既然我们提到了 Quest 系列，那不妨看看目前市场上热卖的 VR 头显，包括 Oculus Rift、Quest 系列、HTC Vive 和 Valve Index，它们所展现出的画质、性能与新特性，绝非 PS4 的机能所能支撑。

3、PS5 的硬件规格给 PSVR 2 的诞生提供了条件

索尼在发布 PS5 之前就曾承诺，要为包括 VR 游戏在内的所有 PS 游戏提供前所未有的性能支持，下面这张表格是近三代 PS 主机的性能规格对比：

根据这些参数我们看到，PS5 的 GPU 性能至少和主机市场的 NVIDIA RTX 2070 Super 相当，算力是 PS4 标准版的 6 倍之多，这无疑会让 PSVR 的游戏表现实现质的飞跃，以往那些模糊的 P 画面体验将不复存在。另外，PS5 所搭载的超高速 SSD 硬盘也是很多人关注的焦点，它能给玩家提供快到近乎瞬间完成的游戏读取，而这种性能特点在渲染低延迟的 VR 虚拟世界时，会显得尤为重要。

4、PSVR 2 头显已处在开发过程中，但进度未知

关于这一观点，新浪 VR 的论据其实有两点：一是根据业内产业链的确切消息；二是索尼研发副总裁多米尼克 · 马林森（Dominic Mallinson）在 2019 年年中的一次公开演讲。

在那次演讲中，多米尼克概述了索尼对未来新款 VR 头显性能展望：它将拥有比当时的主流设备（PSVR、Rift、Vive 等）高出一倍的像素显示，并完美支持 HDR 技术和更广的色域空间。值得一提的是，多米尼克还特别指出了高达 120 度的 FOV 视野，玩家能在游戏中看到更广阔的空间。另外，彻底的无线化和眼球追踪功能也被索尼放到了日程表里。

事实上，新浪 VR 近些年除了从业内打探到不少消息外，还在 XR 专利领域看到了很多证据。例如新的追踪技术、本地多人 VR 系统等，而这些专利的提交者无一例外都是本文的主角——索尼。

不过 ，在看到上面的论据之后，各位粉丝也不要高兴得太早。因为多米尼克在那次演讲结束后不久，又公开补充了一点：“PSVR 的任何可能的继任者都不会与 PS5 同时发布，我们没有理由要求它与新的游戏机同时出现。这不但违反 PSVR 产品线的开发日程，也会给玩家带来不必要的选购困扰。”

对于多米尼克的观点，新浪 VR 认为其背后的原因主要有两个：一是 PSVR 2 如果想在 VR 游戏中独树一帜，其所需要的观察与开发时间确实很难和主机上市保持一致；二是 PSVR 初代的库存也需要更多时间来消化。

5、再来看看 “老当益壮”的 PSVR 初代

虽然玩家在今年甚至明年的前半年都不可能看到 PSVR 2 的问世，但至少当下这款初代产品还是能在很大程度上满足玩家的需求。毕竟，主机游戏的发展始终都在遵循一个规律：伴随着各大游戏工作室对新机型和开发工具的逐渐熟悉，各类大作的品质是逐年走高的，而 PS5 才刚刚发布没多久，玩家想在段时间里玩到真正的次时代 VR 大作，确实言之甚早。

另外，PS5 作为索尼主打的游戏主机，其不但提供了向下兼容的游戏体验，对于初代 PSVR 的支持也非常完美，玩家之前所购买的游戏完全不会浪费，只需一个特殊的适配器（免费）把 PS4 时代的摄像头连接到 PS5 主机上，曾经的体验就会回来。值得一提的是，在 PS5 超高机能的支撑下，很多 PSVR 游戏的画面都得到了大幅提高。在新浪 VR 之前的报道中，《血与真相》、《防火墙：零时》等大作的表现都让玩家惊艳无比。

6、对于 PSVR 2，玩家大可不必悲观

大家还记得 PSVR 初代发布时的情景吗？其低廉的价格与超乎预期的性能表现，都让无数粉丝眼前一亮，而高达 90Hz 的刷新率更是秒杀了同价位的所有产品。作为深耕游戏领域的巨头之一，索尼对于游戏发展和玩家心理的把控力是极强的。在 VR 高速发展的当下，索尼如果想延续 PSVR 初代的成功，就必须在保障游戏体验的同时，把更多新技术、新特性带到产品中。届时，玩家所购买到的才是真正与 PlayStation 5 相匹配的次时代 VR 头显。