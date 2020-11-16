消息称苹果正开发折叠 iPhone，要求供应链送样测试

IT之家 11 月 16 日消息 据台媒经济日报报道，供应链传出，苹果正紧锣密鼓开发折叠机，不仅持续累积专利，并要求台湾供应链送样测试，包括鸿海、新日兴等都是苹果首款折叠 iPhone 相当依赖的伙伴。

报道称，供应链透露，苹果为让首款折叠 iPhone 能尽快问世，目前已在测试折叠机的屏幕、轴承等关键零组件，而屏幕仍将由三星提供面板，轴承方面则有几家供应商，台厂则以新日兴为主要供应商，组装方面估计由最大代工伙伴鸿海操刀。业界认为，鸿海长期是 iPhone 最大代工厂，成为苹果首款折叠手机最重要的组装厂应该 “毫无悬念”。

报道称，预计首款折叠 iPhone 将采用轴承，并依赖过往在笔电业务与苹果高度合作的新日兴等台厂的研发能量。据悉，新日兴已具有量产折叠机专用轴承的能力，并已送样许多品牌客户。报道指出，苹果新产品开发脚步不停歇，不断与供应链合作开发折叠机，并且进行各种测试；其中，因轴承关乎产品可靠度以及使用者体验，因此苹果相当重视，新日兴预估将扮演关键角色。

IT之家了解到，此前外媒报道，苹果正评估首款折叠 iPhone 屏幕是采用 OLED 还是 micro LED 技术，预计最快 2022 年 9 月发布第一款折叠 iPhone。