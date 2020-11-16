小霸王陷破产风波背后：互联网大潮冲击下，国产游戏主机霸主仅剩品牌记忆

近日，信息显示，小霸王文化发展有限公司（以下简称 “小霸王文化”）被申请破产重整，让沉寂许久的小霸王再度出现在公众视野，引发业内热议。

而随后，广东益华集团投资有限公司就此事在小霸王官网发布声明称，小霸王文化已与 “小霸王”品牌或产品无任何关联。记者同时注意到，小霸王官网仍在显要位置宣传小霸王集团成立 33 周年。

小霸王在 80 年代末 90 年代初曾名噪一时，可谓 80、90 后的童年回忆，但随着电脑的普及，游戏主机市场开始逐渐消退。业内人士表示，彼时小霸王以 “学习机”的名号与价格优势形成销售壁垒，又因互联网技术的兴起而没落，如今仅剩品牌记忆。

近年来，小霸王将业务线拓展至消费电子产品领域，但均未拿出亮眼的成绩，同时小霸王几经周折重返游戏主机市场未果，而其背后的益华控股也陷入亏损危机。

如今，游戏主机市场份额已被任天堂、索尼、微软等国外厂商所占据。业内人士表示，随着 5G 的发展，国内游戏主机厂商若想瓜分这一领域的蛋糕或可向 VR、云游戏等领域进军。

年产值曾超过 10 亿，占据游戏机市场 80% 份额

业内人士表示，小霸王的崛起，与现任步步高集团董事长段永平密不可分。

1978 年 11 月，益华集团的前身中山市怡华集团有限公司成立。十年后，刚刚硕士毕业的段永平南下，被聘为中山市怡华集团下属企业日华电子厂（小霸王的前身）厂长。据悉，段永平接手时，日华电子厂每年亏损 200 万元，濒临倒闭。

彼时，日本任天堂的游戏机风靡亚洲，但高昂的价格让大部分中国家庭望而却步。段永平决定转型生产电子游戏机产品，彼时，小霸王游戏机具有任天堂 “红白机”的属性，但价格却仅为其四分之一。

随后，段永平逐渐削弱小霸王产品的 “游戏属性”。1993 年，小霸王推出第一代电脑游戏机，次年，推出第二代电脑学习机，并聘请了武打巨星成龙担任代言人，“望子成龙小霸王”的广告词家喻户晓。

小霸王学习机不仅可以练习五笔打字，更可以满足青少年的游戏、初级编程需求，名噪一时，年产值超过 10 亿人民币，市场份额最高时达到 80%，游戏《魂斗罗》、《超级玛丽》等一度风靡全国。

然而，1995 年，段永平却决定从处于巅峰时期的小霸王辞职。据外界传言，段永平辞职的原因是向集团提出对小霸王进行股份制改革未果。随后，小霸王多次出现人事动荡，中、高层相继出走。

进入千禧年以后，小霸王的处境更是雪上加霜。2000 年，国务院办公厅发布《关于开展电子游戏经营场所专项治理的意见》，为防止青少年沉迷游戏，停止一切关于游戏机的生产、销售、经营活动。

之后，小霸王开启了架构调整与多元化转型，将业务从游戏机向复读机等教育电子用品甚至家庭电子消费类产品延伸。据其官网信息显示，目前，小霸王有多条业务线，覆盖教育类产品、AV 类产品、厨房电器产品、家用电器产品。

多名业内人士对记者表示，2000 以后，互联网科技公司迅速崛起，彼时小霸王的教育类产品已经无法与段永平随后创立的步步高点读机等产品相匹敌，家电业务更是没办法与老牌家电厂商齐头并进，小霸王只是留下了一个 80、90 后记忆里的品牌而已。

游戏产业时评人张书乐就小霸王的成败分析称，首先，小霸王学习机迎合了家长 “望子成龙”的心态；其次，从技术上来说，此前，游戏主机是通过游戏卡盈利，而小霸王可以通过硬件赚钱。然而，2000 年开始，pc 电脑开始普及，游戏主机已不再能够引领消费潮流。

重返游戏主机市场未果，背后 “金主”年亏损超 5 亿

在多元化尝试未有明显效果后，2013 年小霸王开始重返游戏主机市场。彼时，小霸王与阿里集团开展战略合作，宣布将共同推出搭载阿里 TVOS 的家庭游戏机，并且将在阿里 TVOS 平台上进驻多款小霸王体感游戏，全面布局电子家庭游戏机产品。

2015 年迎来政策利好，文化部出台《关于允许内外资企业从事游戏游艺设备生产和销售的通知》，鼓励企业研发、生产、销售内容健康的游戏游艺设备，禁令被全面放开。

一年以后，小霸王进一步深入布局游戏主机业务，和 AMD 签订协议，委托 AMD 定制 VR 游戏主机芯片，进军 VR 领域。

小霸王文化正是由此成立，当前，益华百货仍是小霸王文化的主要股东之一。广东益华集团投资有限公司发布的声明解释称，小霸王文化发展有限公司是曾经与小霸王合作的第三方经营运作的 VR 产品开发生产企业。

据悉，“小霸王”品牌持有人授权广东益华集团投资有限公司管理经营 “小霸王”品牌，并通过商标授权和商号许可的方式与第三方合作开展各类产品的生产经营活动，目前已有数十家以 “小霸王”为商号的项目公司生产经营包括教育产品、游戏产品、影音器材、家用电器等数十类产品。

2016 年 8 月，小霸王文化宣称，力争三年内实现在 A 股主板上市，并举起缔造 “未来市值超 500 亿的 VR 产业新霸主”的大旗。

在硬件上，小霸王更是不甘示弱。在 2018 年 8 月的 ChinaJoy 展会上，小霸王展出了 “Z + 新游戏电脑”硬件产品，首发定价 4998 元。据悉，小霸王委托代工厂仁宝电脑生产了至少 3000 台 Z + 新游戏电脑。

然而，小霸王文化的上市计划随即破灭，小霸王与 AMD 合作的游戏主机芯片一直处于调试暂停阶段；2019 年，多家媒体报道，小霸王游戏机项目团队解散，而 Z + 新游戏电脑至今未发布上市。

与此同时，记者注意到，小霸王背后的益华控股也深陷亏损危机。

根据其业绩报告显示，2019 年，益华控股实现营收 6.13 亿元，同比下滑 20.7%；此外，实现净利润亏损 5.83 亿元。截至 2019 年年底，益华控股的现金及现金等价物约为 8320 万元，流动资产总值约为 11.55 亿元。相应的，公司同期的未偿还借款约为 6.56 亿元，流动负债总额约为 20.19 亿元。

游戏主机市场萎缩，未来 VR、云游戏或成突破点

近年来，随着一代游戏主机霸主小霸王的没落，国产游戏主机厂商也迎来了新的对手——索尼、任天堂、微软等。国外游戏主机厂商的进入，使得国内厂商毫无招架之力。

根据 VGChartz 数据显示，2019 年，索尼 PS4 游戏主机总销售量达到 10.9 千万台，排名第一；其次是任天堂 3DS，总销售量达到 7.54 千万台。

游戏市场潜力巨大，根据 Newzoo 数据显示，2019 年全球游戏市场规模约为 1521 亿美元，2015-2019 年复合增长率达到 13.4%，预计 2020 年全球游戏市场规模将进一步增加到 1960 亿美元。加之今年疫情影响，宅经济的兴起使游戏市场进一步得到凸显。

然而，值得注意的是，随着游戏市场规模不断增长，移动游戏市场份额不断扩大，而主机游戏市场份额却不断萎缩。根据前瞻产业研究院数据显示，2019 年主机游戏市场份额为 32%，2020 年下降至 28%；2019 年移动游戏市场份额为 45%，2020 年增长至 49%。

张书乐表示，游戏主机厂商需要持续产出搭载在主机上的优质内容，才能赢得消费者的青睐。

游戏玩家高飞（化名）对记者表示，在背后支撑任天堂 Switch 销量的或是其网红游戏《塞尔达传说》、《动物之森》、《健身环大冒险》等，如果没有这些游戏内容的加持，Switch 很难有可观的销量，并且，这些游戏也必须要更新换代，厂商需要推出更加吸引用户的游戏内容。

张书乐认为，国产游戏主机未能发展起来的原因有三点。首先，20 年代初，pc 电脑与网游的兴盛，使得玩家朝着 pc 端转移；其次，游戏主机已不再符合国内消费者的消费习惯，用户更加希望获得多合一的产品；最后，政策在一定时间段内产生了限制。

对于游戏主机未来的发展方向，张书乐分析称，随着 5G 的发展，VR、云游戏可能会有一定的发展潜力，但目前游戏主机厂商仍在试错，不会大规模就某个方向产出产品。未来，主机厂商也有可能推出某种产品，在营销中带潮流，促进主机销售。