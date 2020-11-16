《原神》入围 2020 年游戏界 “奥斯卡奖”年度最佳游戏提名

IT之家11月16日消息 2020 年金摇杆奖（Golden Joystick Awards 2020）将于 11 月 24 日公布最终评选结果。

年度终极游戏大奖的投票目前已开始，目前公 20 款提名游戏获得 “年度最佳游戏”提名，其中就包括近期广为人知的《原神》，最终的金奖获得者将从这 20 款游戏中筛选而出。

IT之家了解到，“金摇杆奖”（Golden Joystick Awards），英国最著名的游戏产业大奖，以公众投票选出一年中最佳的各平台游戏，是继街机奖（Arcade Awards）之后最古老的游戏产业大奖。

金摇杆奖最初只涵盖了电脑游戏，但是之后因为电视游戏在英国的成功（如世嘉Master System和Mega Drive）被扩大到电子游戏机平台的游戏。

该奖项是游戏界历史最悠久、最有分量的奖项之一，被玩家们看作是游戏业界的“奥斯卡”。

以下为本届年度游戏入围名单：

《最终幻想 7：重制版》

《黑帝斯》

《精灵与萤火意志》

《洞窟探险 2》

《死亡搁浅》（PC）

《毁灭战士：永恒》

《半衰期：爱莉克斯》

《微软飞行模拟》

《刺客信条：英灵殿》

《如龙 7：光与暗的去向》

《恶魔之魂：重制版》

《十字军之王 3》

《异星工厂》

《最后的生还者 2》

《漫威蜘蛛侠：迈尔斯 · 莫拉莱斯》

《原神》

《糖豆人：终极淘汰赛》

《F1 2020》

《对马岛之鬼》

《集合啦! 动物森友会》

当然，除年度最佳游戏外也包含最佳独立游戏、最佳多人游戏、最佳年度电子竞技游戏、最佳年度手游、最佳视觉设计、最佳故事性、最佳音效、最佳社交、最佳家庭游戏、最佳游戏拓展、最佳游戏硬件等多种类别，但很遗憾《原神》只出现在了年度最佳游戏提名中。