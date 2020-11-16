华为应用开发平台 DevEco Studio 现已支持 Mac 操作系统与车机应用模板

支持车机（Car）和智慧视觉（Smart Vision）设备的工程模板创建，可以一键生成车机和智慧视觉应用工程目录及源码。需要注意的是，如果您从 DevEco Studio 2.0.8.203 和 2.0.8.210 版本升级至最新版本，在创建 Car 设备的工程模板前，请将 SDK 版本更新至最新版本。