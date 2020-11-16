华为应用开发平台 DevEco Studio 现已支持 Mac 操作系统与车机应用模板

IT之家11月16日消息 DevEco Studio 是面向华为终端全场景多设备的一站式分布式应用开发平台。目前，DevEco Studio 已更新至 V2.0.10.201 版本，新增支持 Mac 操作系统，以及车机（Car）和智慧视觉（Smart Vision）设备的工程模板创建。
IT之家了解到，公开资料显示，DevEco Studio 基于 IntelliJ IDEA Community 开源版本深度定制开发。目前推出两个版本：HUAWEI DevEco Studio 1.0（for EMUI）和 HUAWEI DevEco Studio 2.0（for HarmonyOS）。
新增特性（V2.0.10.201）：
支持 Mac 操作系统，除不支持智慧屏（TV）和智能穿戴（Wearable）JS 应用预览器功能、Java 代码的安全检查（Code Check）外，其它功能与 Windows 系统相同。
支持车机（Car）和智慧视觉（Smart Vision）设备的工程模板创建，可以一键生成车机和智慧视觉应用工程目录及源码。需要注意的是，如果您从 DevEco Studio 2.0.8.203 和 2.0.8.210 版本升级至最新版本，在创建 Car 设备的工程模板前，请将 SDK 版本更新至最新版本。
远程模拟器增加 Car 设备，支持开发者通过远程模拟器调试车机类应用。
支持智慧屏（TV）、智能穿戴（Wearable）、智慧视觉（Smart Vision）类设备的 JS 应用实时预览功能。
Car 设备支持 C/C++（Canary 版本），包括 C/C++ 的代码编辑、调试、编译构建等功能。
增强特性：
TV 和 Wearable 设备的 JS 工程支持自定义组件。
HarmonyOS SDK 版本更新至 3.0.1.93，如果创建 Car 的工程或者 TV 的 List Container Ability（Java）和 Split Panel Ability（Java）工程，请将 SDK 版本升级至最新版本。
模拟器支持界面的缩放。
优化提升编译构建效率。
HarmonyOS 编译构建插件更新至 2.0.0.7 版本、Gradle 插件更新至 6.3 版本。HarmonyOS 编译构建插件和 Gradle 插件的配套依赖关系如下表所示。
▲ 图源：HarmonyOS Developer 网站
解决的问题：
解决了关闭 DevEco Studio 并重新打开当前工程后，JS 代码联想补齐失效的问题。
解决了本地环境中存在 JDK 版本不匹配问题，Gradle JVM 默认使用 DevEco Studio 自带 JDK1.8 版本。
解决了模拟器资源概率性下载失败的问题。
解决了模拟器登录鉴权时，华为开发者联盟帐号实名认证生效时间较长的问题。
解决了 Graphic 目录下 XML 文件命名空间不识别的问题。