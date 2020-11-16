卡普空被盗文件曝光：《生化危机 8》明年 4 月发售 ，《怪物猎人：崛起》将登陆 PC

IT之家11月16日消息 卡普空本月早些时候被盗取机密文件且遭受勒索。事发后，卡普空拒绝付钱给黑客组织，目前该事件已有新进展。

随着被盗文件的曝光，近日已经有一些零零散散的被盗信息流入了海外论坛等各用户群，其中 resetera 论坛用户 @vestan 对一些信息进行了整理，但他并没有公开其资料或图片，仅透露了一些无关紧要的小细节。随着慕名而来的读者越来越多，他删除了这些内容并重开了一帖。

提供的内容很多，虽然对于玩家有价值但对企业伤害有限，例如：

《生化危机 8：村庄》计划 2021 年 4 月底发售

新的 Switch 独占 IP 代号为 “GUILLOTINE”

《生化危机》多人游戏，内部代号 “Project Highway / Village Online”，可能是大逃杀类型

面向 PS4 和 Switch 的《逆转裁判》系列

《怪物猎人：崛起》和《怪物猎人物语 2》登陆 PC，将于 2021 年 10 月发布，1 月和 3 月提供 Switch 演示

《怪物猎人物语 2》设计文档，面向 2021 年 6 月的 Switch / PC 版本

《生化危机 4 VR》（Oculus）

一个新的多人射击游戏，代号为 “SHIELD”，计划 2022 年发售，预计为流媒体游戏

《鬼泣 2》和《生化危机：保护伞编年史》源代码

索尼向卡普空支付 500 万美元购买《生化危机 7》VR 模式、限时 DLC 独占和 DEMO 独占

谷歌向卡普空支付 1000 万美元让《生化危机 7》和《生化危机 8：村庄》登陆 Stadia

IT之家曾报道，日本电视游戏软件公司卡普空（CAPCOM）称该公司系统遭受第三方攻击。随后，Bleeping Computers 报道称，Ragnar Locker 勒索软件团队声称对此负责，并向卡普空勒索 1100 万美元。

卡普空公司成立于 1979 年，是日本一家游戏软件公司，凭借其《街头霸王》《洛克人》《生化危机》《鬼武者》《鬼泣》《逆转裁判》《怪物猎人》等系列作品在游戏界享有着非常广泛的名气。