消息称 LG 集团将分拆多个子公司，现任会长的叔叔将成立新业务群

据韩联社报道，知情人士周一表示，LG 集团可能会分拆出多个子公司，由 LG 集团会长具光谟的叔叔具本能（音译）接掌分拆公司的领导权。

消息人士称，现任 LG 集团会长具光谟的叔叔、LG 集团已故总裁具本茂的弟弟具本能预计将控制多家 LG 关联公司，其中包括 LG International Corp.、LG Hausys Ltd. 和 Pantos Co.，这些公司有望从韩国第四大企业集团中剥离出来。

报道称，LG 集团计划在本月晚些时候召开董事会，确定分拆计划，并让具本能成立自己的业务群。

一直以来 LG 集团都有一个传统，即集团领导人的长子继承集团管理权，在领导人去世后，其兄弟会以拆分公司的方式建立自己的业务群。包括 LS 集团、LIG 集团和喜星集团等大财团，都是在 LG 的经营传统下建立的。

2018 年，具本茂去世，关于 LG 集团再次分拆的猜测不断升温。

行业内部人士预计，具本能将利用其持有的价值 1 万亿韩元（大约 9 亿美元）的 LG 公司 7.72% 的股份，收购 LG International 和 LG Hausys。

LG 集团的控股公司 LG Corp. 目前持有该集团贸易子公司 LG International 25% 的股份，以及主要建筑材料制造商 LG Hausys 34% 的股份。与此同时，LG International 还持有 Pantos 公司 51% 的股份，该公司承包了集团的海外物流业务。

业内观察人士猜测，具本能可能还将收购 LG 的无晶芯片设计部门 Silicon Works Co.，以及化学材料生产商 LG MMA Corp.，从而建立一个大型业务群。

这样的分拆计划将使 LG 集团更加专注于其主要业务，例如电子、化工、家庭护理和电信。