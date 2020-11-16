SpaceX 发射成本比俄罗斯低 40%，NASA 省下钱做别的

北京时间周一，美国太空探索技术公司 SpaceX 的猎鹰 9 号火箭再次将载人龙飞船送入轨道，将四名宇航员送往国际空间站，标志着 NASA 载人航天新纪元的开始。在 SpaceX 和 NASA 进行首次商业载人发射之际，美国和英国媒体纷纷撰文，对此进行评论。

华尔街日报：公私合作模式获得成功

SpaceX 将四名宇航员送入轨道，这标志着该公司首次正式执行商业载人发射任务，并开始定期向国际空间站进行商业飞行。此次任务以满员方式进行，提升了 SpaceX 的地位，使其成为首家获得 NASA 批准、可以定期载人进入太空的私人公司。与此同时，这也为 NASA 利用公私合作关系加速人类太空探索的战略提供了有力支持。

在为期六年的艰难开发和测试过程中，NASA 对载人龙飞船安全性的正式认可也是 SpaceX 的长期目标。在这段时间里，SpaceX 团队克服了多起火箭、降落伞、紧急逃生引擎等技术故障和事故，并坚持走一条比 NASA 更灵活、更少官僚主义的工程和设计验证道路。最新发射证明了这种做法的正确性。

SpaceX 的发射成本预计将比俄罗斯联盟号收取的费用低 40%。美国更广泛的目标是释放 NASA 资金，以便更深入地探索太阳系。SpaceX 迄今已收到超过 31 亿美元的联邦资金，用于其 “商业宇航员”项目，而其竞争对手波音公司估计已收到 48 亿美元，不过后者的项目进展似乎落后 SpaceX 很多。

华盛顿邮报：SpaceX 成为航天业中坚力量

随着载人龙飞船的最新发射，NASA 向载人航天新纪元又迈进了一步。在这个新时代，私营公司与政府合作建造和设计航天器、火箭。对于由埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)创立的 SpaceX 来说，这标志着一个成熟的时刻。这家公司曾被视为特立独行的初创企业，但它现在却是航天业的中坚力量之一，也是 NASA 最重要的合作伙伴之一。

不过，实现这个目标的过程是漫长的，有时充满了痛苦。2008 年，NASA 首次委托私营部门向空间站运送货物和补给。当时，允许私营部门执行飞行任务是个有争议的决定。但在奥巴马政府执政期间，政府向 SpaceX 和波音公司授予了 “商业宇航员项目”合同，用于建造能够将宇航员送往空间站的航天器。

最初，这两家公司都难以达到 NASA 对载人航天的严格标准，并遭遇挫折，导致该计划推迟了多年。SpaceX 在爆炸中损失了两枚猎鹰 9 号火箭，一艘载人龙飞船也在试验台上爆炸。直到今年 5 月份，SpaceX 完成了两名宇航员的试飞后，才获得定期往返空间站接送 NASA 宇航员的权利。

纽约时报：帮助太空旅行成常态

与登上从纽约到华盛顿的通勤航班不一样，由 SpaceX 制造的载人龙飞船将四名宇航员送入国际空间站，这是帮助太空旅行成为常态的重要一步。将来，NASA 宇航员和其他任何有足够资金的人都可以购买商业飞船的机票，而不必再完全依赖政府运营的航天器。NASA 商业航天发展主管菲尔 · 麦阿里斯特 (Phil McAlister)表示：“这标志着该系统开发阶段的结束。历史上第一次，私营部门实体拥有了安全可靠的、将人送上太空的商业发射能力。”

随着载人龙飞船进入商业运行状态，空间站的驻留人员可以增加到 7 人。航天飞机退役后，俄罗斯联盟号飞船是宇航员往返空间站的唯一工具。但联盟号只有三个座位，它只能充当紧急情况下的救生艇。两艘联盟号飞船停靠在空间站，宇航员驻留人数最多只能为 6 人。但就目前而言，空间站已经可以驻留 7 人。

路透社：酝酿 10 年开启新时代

NASA 称这次飞行是火箭和载人航天器系统的第一次 “运行”任务，这项任务已经酝酿了 10 年。它代表着商业开发航天器的新时代，即由私人实体而不是 NASA 拥有和运营的航天器将美国宇航员送入轨道。

今年 8 月，SpaceX 载人龙飞船进行了一次试飞，只搭载了两名宇航员往返空间站，这标志着 NASA 在 2011 年航天飞机计划结束后，九年来首次从美国本土发射人类太空任务。在这中间的几年里，美国宇航员不得不搭乘俄罗斯联盟号飞船进入轨道。

NASA 在 2014 年与 SpaceX 和波音签订了合同，开发相互竞争的载人航天器，旨在取代其航天飞机计划，并让美国摆脱对俄罗斯飞船的依赖，将宇航员送上太空。

Space 网站：SpaceX 载人飞行被载入史册

口香糖形状的载人龙飞船进行第二次载人飞行已被载入史册，它标志着几个第一，包括从太空海岸发射的首次长期宇航员接送任务，以及作为 NASA“商业宇航员”计划进行的首次商业载人发射任务。今年 5 月，随着 Demo-2 演示任务的发射，NASA 和 SpaceX 帮助开启了太空飞行的新纪元，即由商业公司领导的载人航天新纪元。

近十年前的 2011 年 7 月 21 日，随着亚特兰蒂斯号航天飞机最后一次降落，结束了这个项目的传奇生涯。从此以后，NASA 决定将控制权移交给私营企业，并委托 SpaceX 和波音两家公司运送宇航员往返太空。若项目成功，SpaceX 的载人龙飞船和波音的星际线飞船将成为 NASA 将宇航员运送到太空的主要工具。

但在载人飞行之前，SpaceX 必须证明其航天器可以保证宇航员在飞行过程中的安全。1986 年挑战者号航天飞机失事的教训之一就是，所有载人飞行器都需要紧急逃生系统。虽然飞行中的异常情况很少见，但 NASA 需要确保，若载人龙飞船和猎鹰 9 号火箭出现异常，其宇航员仍然会被安全带回家。

福克斯新闻网：商业宇航员计划的新里程碑

SpaceX 载人龙飞船今天进行了历史性的载人发射，对于 NASA 来说，这标志着其 “商业宇航员计划”取得了新的里程碑。载人龙飞船的首次商业载人发射，也是美国商业航天器首次进行宇航员轮换发射。

美国总统唐纳德 · 特朗普 (Donald Trump)在推特上写道：“这是一次伟大的发射！” 候任总统乔 · 拜登（Joe Biden）在发射后在推特上向 NASA 和 SpaceX 表示祝贺。他写道：“这证明了科学的力量，以及我们可以通过利用创新、独创性和决心所取得的成就。我与所有美国人和日本人民一起祝愿宇航员们旅途顺利。”