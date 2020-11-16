特斯拉上海 Model 3 周产要达 5700 辆，全年目标稳了

特斯拉上海工厂在 11 月份制定了每周生产 5700 辆 Model 3 的近期目标，这可能足以帮助特斯拉实现年产和交付 50 万辆电动汽车的预期。特斯拉中国公司可能提供所需的助力，以帮助这家汽车制造商实现辉煌的第四季度和全年业绩。

特斯拉上海工厂破土动工 1 年后就启动了 Model 3 的生产和交付，该工厂计划在今年年底保持同样强劲的势头。有网友称，上海工厂已经将 11 月份的生产目标更新为每周 5700 辆 Model 3，比 10 月份略有增加。上个月，该工厂设定了每天生产 800 辆汽车（每周 5600 辆）的目标。

根据 10 月份的每周生产目标，并考虑十一假期，上海工厂计划当月生产约 2.24 万辆 Model 3。最终数据显示，上海工厂 10 月份生产了 22929 辆 Model 3，超出了预期目标。事实证明，经过一年的运营，上海工厂不仅可以实现特斯拉的预期，而且还将努力超越它们。

上海工厂如今设定了新的目标，即每周生产 5700 辆 Model 3，11 月份生产超 2.28 万辆。如果保持每周目标，上海工厂可能会在今年第四季度为特斯拉贡献近 7 万辆汽车，这应该会在帮助该公司实现 2020 年生产和交付方面发挥关键作用。

今年早些时候，在第一季度末和第二季度初，新冠肺炎疫情导致特斯拉位于美国加州的弗里蒙特工厂停产数周。当时，对特斯拉来说，实现 2020 年预期目标的可能非常小。在 2020 年第二季度财报电话会议上，特斯拉没有宣布对其 50 万辆生产目标进行任何调整，事实上，特斯拉甚至没有提到这个数字。

上海工厂在特斯拉今年连续三个季度的成功中发挥了重要作用，并可能继续为该公司实现第四季度的目标，特别是其全年目标做出贡献。在上季度财报电话会议上，特斯拉终于提出了自己的预期指引，并宣布仍将努力实现年初制定的目标。

特斯拉首席财务官扎卡里 · 柯克霍恩（Zachary Kirkhorn）在第三季度财报电话会议上表示：“尽管今年早些时候遭遇运营中断，但我们的目标还是要实现年初的目标。虽然这仍然是个艰巨的挑战，但我们相信，在整个公司严格执行预定计划的情况下，非常可能实现该目标。”