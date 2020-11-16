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京东发布 2020 年 Q3 财报：营收 1742 亿元，净利润 56 亿元同比增长 80.1%

2020/11/16 19:08:35 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月16日消息 京东（Nasdaq:JD）今日发布2020年第三季度财报。财报显示，京东第三季度营收1742亿元人民币，去年同期1348.43亿元，同比增长29.19%。2020年第三季度应归属于普通股东的Non-GAAP净利润从去年同期的31亿元人民币增长了80.1%，至56亿元人民币(合8亿美元)。

数据显示，第三季度稀释后每ADS为4.7元，去年同期0.41元。第三季度调整后每ADS收益3.42元，市场预估2.72元。

截至2020年9月30日，京东过去12个月的活跃购买用户数达到4.416亿，同比增长32.1%，一年净增了1亿多活跃用户。

IT之家获悉，数据显示，截止10月份，京东PLUS会员数已突破2000万

数据显示，2020年第三季度，京东集团来自于日用百货商品销售的净收入为581亿元人民币（约86亿美元），同比增长34.8%。

截至2020年9月30日，京东体系上市公司及非上市公司员工数已超过32万人，仅在今年疫情以来就净增了6万名员工。

截至2020年9月30日，京东物流运营超过800个仓库。包含京东物流管理的云仓面积在内，京东物流仓储总面积约2000万平方米。今年第三季度，京东集团的库存周转天数已进一步降至34天，创下公司上市以来的最好水平。

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关键词：京东财报

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