梧桐车联发布 TINNOVE OpenOS：兼具安卓开放生态，部分对外开源

11 月 16 日晚间消息，梧桐车联对外发布了 TINNOVE OpenOS“技术底座”和 TINNOVE 3.0 整合解决方案的产品细节，并宣布 TINNOVE OpenOS 部分模块对外开源。

OpenOS 兼具了安卓开放开源特性和生态兼容性，将操作系统技术底座的部分模块面向全行业开源。OpenOS 包含增强型系统底层模块 TEBM、车环境底层模块 TVEM、开放生态服务模块 TOSM 三大模块，共同构成智能网联车载操作系统技术底座。

其中，增强型系统底层模块 TEBM，包括完整的标准 AOSP，并提供增强的 API 接口；车环境底层模块 TVEM 包括包括音频策略、车控信号、方向盘控件、空气控制系统和电源管理 5 大子模块，目前可以提供 210 个标准 API 接口；开放生态服务模块 TOSM 则提供了算法引擎、开发、框架、运营等 4 个种类的服务工具，包括梧桐车联构建的 AI 能力，预计将提供超过 400 个标准 API 接口。

梧桐车联的 TINNOVE OpenOS 将操作系统技术底座的部分模块面向全行业开源。梧桐车联技术与研发副总裁王永亮认为：“基于 Android 的车机系统正在越来越成为主流，但简单地将安卓系统和 APP 生移照搬到车上，实际体验极差。OpenOS 兼具了安卓开放开源特性，又具有丰富的生态兼容性。因此，OpenOS 开放开源是必然趋势。”

OpenOS 可以帮助 B 端客户更灵活快速地打造自己的车机娱乐系统，也能帮助开发者接入 TINNOVE 的标准化基础服务，提升 TINNOVE 的开放性和适应性。梧桐车联也发布 TINNOVE 3.0 整合解决方案。

TINNOVE 3.0 可实现更多、更灵活的合作方式，主机厂和 Tier1 可以更好地实现集成和结合。TINNOVE 3.0 解决方案运用了腾讯比如 AI Lab 的计算机视觉、语音、自然语言处理、机器学习等技术；AI 场景引擎可以基于用户的特征、车辆状态、天气、地理位置、日期、时间等，通过大数据能力和 AI 算法为用户提供服务、内容和信息的推荐。目前，TINNOVE 的 AI 场景引擎有四大类 30 多个场景模型，未来一年会扩展到超过 50 个。

在应用方面，TINNOVE 3.0 解决方案搭载了小桐车服（T - 车服），微信车载版，爱趣听 / 桐 game（T-Game），桐行自驾游（T - 自驾），腾讯会议、QQ 音乐等 App，同时还整合美团、京东等服务生态。