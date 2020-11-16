小米平板电脑还有戏吗

小米平板是让米粉们沉默的产品，自打两年多前小米平板 4 发布后，这个系列便再也没有了后续更新。直到今天，「平板」这个品类已经从小米官网上消失，官方也没有明示下代产品的任何信息，这不免让人觉得：小米是不是放弃做平板了？

安卓平板真的有人用吗？

在讨论小米是否放弃平板前，先要回答一个问题：安卓平板有人用吗？

很长时间以来，我们一提起平板，大家都会认为是 iPad 而不是华为、小米这种安卓平板。但在特殊的 2020 年里，安卓平板的销量却一点都不差，而且新发布的产品比往年都要多。

华为旗舰平板 MatePad Pro 5G

2020 年伊始，受疫情影响，线上教育、线上办公迅速发展，这致使在家上网课、远程工作的人群对平板电脑的需求激增，IDC 中国在 5 月份发布的中国平板电脑跟踪报告显示：2020 年第一季度，中国前五大平板电脑厂商分别为华为、苹果、小米、微软和联想，其中仅华为一家就独占 40.2% 的份额，而苹果 iPad 凭借着 35.1% 的份额紧随其后。值得注意的是，华为在疫情前的 2019 年第三、第四季度里就已经超越苹果荣登第一了。

安卓平板在疫情期间销量可观，很重要的原因是拥有「好价格」，尽管 iPad 是标杆级产品，但相对较高的售价让很多消费者望而却步。在京东商城中，定位最低的 iPad 10.2 寸版本售价为 2499 元，仅配备 32GB 存储，而在相同价位，安卓平板的存储规格往往是翻倍的。很明显，大部分消费者会选大容量的，希望能用久一点。

苹果 iPad 10.2 京东售价

当然了，在疫情之后，并不意味着消费者手中的平板就要吃灰了。长期来看，平板电脑的需求可能会稳步上升，因为在线上教育、未来工作、医疗、娱乐和在线直播等方面还有很大的需求缺口，而这次疫情只是加速了这个过程，所以这也是今年苹果、华为、三星、联想等厂商密集发布平板产品的原因。

采用骁龙 730G 的联想小新 Pad Pro

那么问题来了，为什么唯独缺了小米？做一款拥有「好价格」的性价比产品不正是小米的传统优势吗？难道小米故意把这块肥肉让给了友商们吗？

平板这块肥肉，小米咬不动了

用「出道即巅峰」这句话来形容小米平板再合适不过了，我们先来回顾一下历届产品。2014 年 5 月，小米平板 1 代发布，采用 NVIDIA Tegra K1 处理器，性能非常强悍（迄今为止性能最强的小米平板），屏幕规格与当时的 iPad 相当，后盖色彩和工艺也和 iPhone 5c 类似，还特殊定制了 MIUI For Pad 系统。直到今天，你还可以在闲鱼、酷安的二手交流里看到有人求购这款平板。

小米平板 2 代在一年多后发布，如果说第一代产品的定位是「游戏机」，那第二代则选择了完全不同的路。当时正值 Win 10 新发布时期，小米平板 2 突然押宝 Win 10 + Android 双系统，也因此选择了 x86 平台的英特尔 Atom x5-Z8500 处理器，也许小米曾想借 Windows 扛起生产力的旗号，可惜最终败在了拉胯的 Windows 生态上，而在安卓一端，由于英特尔 x86 芯片兼容性的问题，体验同样很糟糕……其实不只是小米平板 2，当时几乎所有的双系统平板在今天看来都像是不伦不类的产物。

在 2 代尝试双系统失败后，小米平板 3 在两年后才推出。这也许是小米存在感最低的一款平板，因为它像是为了更新而更新，硬件方面平平无奇，采用了联发科 MT8176 处理器，性能一般般，实在是没什么亮点可谈。如果说前两代产品还在尝试探索不同的方向，那么第 3 代就是放弃平板的开始。

小米平板 4 是小米截至目前最后一款平板，2018 年发布，主打「追剧神器」，与前代相比更新了全面屏设计，采用了高通当年的神 U 骁龙 660，其他方面依然没什么亮点可谈，就连小米最出色的 MIUI 在小米平板 4 上也变成了阉割版本，没有安全中心、主题商店、传送门等很多核心功能，真成了只能看剧的「看剧神器」了，可玩性相比手机降低太多。

其实我们一直笑称平板「买前生产力、买后爱奇艺」，但是作为厂商，最好不要真的以「爱奇艺」的定位来做平板。想象一下，近年来的 iPad 系列产品，哪款不是在谈生产力呢？苹果喊出了「你的下台电脑何必是电脑」的口号，虽然一时间内的确很难替代电脑，但 iPad 一直有「生产力」这个清晰的定位。

而你回顾小米四代平板时，会发现小米在前期没有找对方向，后期又没有下决心努力深耕，所以在疫情期间，没有足够的前期积累，就连赶鸭子上架出款新品都很难。平板这块肥肉，其实不是小米不想吃，而是真的咬不动了。

小米平板还能救回来吗？

雷总不止一次说过，小米是唯一一家「销量下跌后又活过来的手机厂商」，所以想把成功翻身的经历复刻至平板上是有可能的，但难度或许不会小。

在安卓平板阵营中，还坚持每年更新平板的就剩下华为和三星了，但近期各种爆料信息也有显示，OPPO 和 vivo 也许会在明年涉足这一领域，甚至是 PC 笔记本电脑领域，这是为什么？今时不同往日，对于华米 OV 这些头部厂商来说，如今开拓一个新品类，更多的意义是抢占互联网入口，争夺用户使用时长，以此形成自己的软硬件生态闭环。

强大的 iOS 生态

所以在最近两年，除了手机之外，大家你追我赶的推出了 TWS 真无线耳机、智能手表/手环、电视等产品，而平板作为手持且带有屏幕的设备，可交互的空间远比普通的智能硬件要大，再加上疫情后需求量的增加，所以平板又被重新重视起来。

当然了，这也要求厂商同时为消费者提供完整的生态服务体验，就像现在苹果和华为的那一套：耳机、手机、平板、电脑能通过某些硬件功能或者是云服务彻底打通，实现秒速连接、文件传输和联动操作等功能，而这恰恰就是小米平板和 PC 产品目前的弱势，如果小米平板想要成功，在这方面确实要「补补课」。

华为「多屏协调」功能

除了生态问题外，对小米而言，老生常谈的就是不能只做中低端了。只做低端就像是闭门造车，永远是最低级的「硬件方案整合商」，长期下来对品牌形象也会造成负面影响，小米在这方面吃过不少亏，所以近几年在努力改变，自从小米和 Redmi 分家后，尤其是今年以来，小米开始在手机、电视、路由器等产品上推出一系列高端「超大杯」之作，并且口碑都不错。

小米电视透明版

如果有一天小米平板 5 要发布了，我希望小米同时能推出一款小米平板至尊纪念版……不管怎么说，高端产品更有利于整个产品矩阵的形成，也会提升品牌形象，这就像「先富带后富」的思路一样，先要舍得下本做研发，用心打造高端产品，然后才能「技术下放」，才能拥有「精准刀法」，最终推出更多面向大众且具备核心卖点的主流产品。

最后说点实际的，小米影音产品总监李创奇曾经在今年 4 月份时向网友表示：小米还没有放弃平板。我也希望不要让米粉等太久！