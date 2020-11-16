华为董事陈黎芳：我们是一个 “三无企业”，这或许也是未来希望所在

华为心声社区今日公布了《华为人》刊载的华为公司董事、高级副总裁陈黎芳与新员工座谈的纪要。

陈黎芳谈到，华为成立之初是一个 “三无企业”，无技术、无资金、无背景。她自 95 年加入华为，经历了华为的成长和期间的各种困难，例如资金紧张，民企不受待见，被告状，各种基金整团队地挖华为研发员工，研发成果被偷窃，以及十多年来美国政府不断升级的打压等等，华为历史上面临了不少的生死关头。以上这些是来自外部、看得见的危机，还有内部隐形的危机，从来没有远离过，“堡垒从来都是从内部攻破的”，组织的涣散和惰怠，可能才是最大的敌人。所以说，华为的成长史，也就是不断克服这些挑战的历史。

她认为，今天的华为同样是 “三无”企业，但这新 “三无”或许也是未来的希望所在。第一，我们同样没有靠山和背景，克服困难、创造未来都要靠自己，没有退路才能激发大家找到出路；第二，员工中没有巨富，公司的分配方式是 “资本主义 + 社会主义”，既要有差距，差距又不能太大，员工主要依靠劳动创造价值、获取个人财富；第三，公司没有多少钱。但是华为在花钱方面，不管是投入市场和客户服务（每年 500 亿以上）、产品研发 (每年 1200 亿以上)，还是投资人才（每年 1600 亿以上），从来都毫不犹豫，因为这些都是华为的未来。

陈黎芳鼓励新员工不必感叹世道不公，受害者心态、自怜没有用，唯有自强。船停在港湾最安全，但那不是造船的目的；人活在当下最舒服，但那不是人生的意义。