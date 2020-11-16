盗窃 59 万美元的苹果 iPhone 12/Pro ，五名亚马逊员工被捕

据报道，有 5 名亚马逊员工日前被捕，原因是被指控从西班牙马德里的一个物流中心盗窃价值 59 万美元的 iPhone 手机。

报道称，亚马逊的一次内部调查发现，一些发送给客户的包裹存在问题，其重量与实际订单的预期重量不符。为此，亚马逊便安装了隐藏的摄像头，以查明原因。

结果发现，有几名工人偷偷地在一些订单中塞入 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 等新款 iPhone，在最后时刻替换包裹中实际的订购商品。亚马逊认为，这些订单是由盗犯的同伙下单。

在警方逮捕的 5 人中，有 3 人在下班时被捕，一人在工作时被抓，而另外一人主动向警方自首。目前，这 5 人均已被亚马逊解雇，等待法院的判决。

报道称，警方在逮捕这些工人时，发现他们身上有 10 部 iPhone，准备以同样的方法带出去。此外，他们还携带了大量 IMEI 编码纸，似乎是从包装盒上撕下来的，以妨碍调查。

目前，调查还在继续，以确定这些被派发的 iPhone 的最终去向，不排除还有其他人被逮捕的可能性。据估计，该团伙公窃取了价值 50 万欧元（约合 59.2 万美元）的设备。

凭借较高的受欢迎程度和价格，iPhone 已成为盗窃的目标之一。今年 3 月，价值 300 万欧元的 iPhone 被从阿姆斯特丹的斯基波尔机场偷走，5 月，又有价值 53 万欧元的苹果手表被盗。