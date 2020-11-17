无需安装任何 App，教你一招杜绝联通垃圾电话短信

（原标题：无需安装任何App！教你一招杜绝垃圾电话短信）

很多朋友都深受骚扰电话的毒害。现在泄露电话号码的机会实在太多，例如上网买东西，甚至只是打开 App，都有可能泄露手机号码，垃圾电话短信络绎不绝。要怎么样才能够最大程度地杜绝骚扰电话？

很多国产手机或者 App，都提供了来电防火墙功能，但这些方案的效果不一定好，更别说你可能根本用不了这些方案——例如在 iPhone 上，某些防电话骚扰 App 的效果就不那么好，甚至还会导致通讯录卡顿。怎么办？现在，如果你是联通用户，就有一个非常靠谱的方案了！一起来看看吧。

这套电话防骚扰方案是最近中国联通官方推出的，并不依赖于你使用的手机，也不需要安装另外的 App，是从运营商这一层，就帮你作好电话短信防骚扰的防护。中国联通推出的这套方案名叫 “手机管家”，联通用户可以免费开通，非常厚道。

要怎么开通呢？有两种方法。

第一种是最简单的方法，直接发送短信 “SJGJ”到 10010，收到开通免费手机管家业务的确认短信后，再发送 “Y”，即可成功开通。

▲ 发送 “SJGJ”到 10010

第二种方法也很简单，用手机打开 “https://u.10010.cn/qANr1”，之后按照网页提示，输入手机号码和短信验证码即可。

▲ 通过网页申请开通

联通提供的手机管家服务是非常强大的，而且也相当易用，而用户也可以对相关功能进行设置。在微信中，搜索 “智慧沃服务”的公众号，关注后绑定手机号码，就可以对防骚扰的消息提醒、黑白名单等规则进行配置。

▲搜索 “智慧沃服务”的公众号，关注绑定手机号

▲ 在公众号可以对防骚扰进行设置

手机管家生效后，如果当天有骚扰电话或者短信，那么晚上 20:00 联通就会以短信或者微信公众号消息的方式推送当天骚扰电话拦截情况，这还是很人性化的。不仅如此，联通的手机管家还能够对漏接电话进行推送提醒，用户也可以通过微信公众号查看漏话记录，如果你手机信号不好，这绝对可以让你少错过很多重要的电话。

不过也要注意，这项服务也存在一些局限。根据联通的介绍，携号转网用户暂时无法使用该服务，而且山东、山西用户暂不支持订购，希望日后联通能进一步扩大这个服务的覆盖范围吧。

总的来说，这的确是一套不错的电话短信防骚扰方案。它从运营商的层面上拦截垃圾电话和短信，并不局限于你所使用的手机。如果你是中国联通用户，不妨尝试一下吧。