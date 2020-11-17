华为 Mate 40 系列推送 EMUI 11.0.0.130 系统更新：优化拍照等

IT之家11月17日消息 十天前，华为 Mate 40 系列推送 EMUI 11.0.0.125 系统更新。据多位网友投递，华为 Mate 40 系列现已发布 EMUI 11.0.0.130 版本更新。

此次更新详情官网并未公布，通过网友截图可知，至少华为 Mate 40 Pro 和 Mate 40 RS 提供了相机、音效、系统等方面的升级优化，而华为 Mate 40 Pro + 未知，网友可于评论区反馈。

此次升级更新包体积约 787MB，版本号 11.0.0.130(SP1CO0E130R6P3)。据有限的网友反馈，升级改版本后通过第三方 App 如 QQ 等开视频存在闪屏 bug ；拍照有色差，例如淡蓝色变成淡紫色。

华为 Mate 40 Pro 更新内容：

【相机】

优化部分场景的 照效果，照片色彩更自然

优化防抖动功能，提升视频录制体验优化照性能和稳定性

【音效】

优化部分场景的音效体验

【系统】

优化整机系统稳定性

华为 Mate 40 RS 更新内容：

【相机】

优化部分场景的拍照效果，照片色彩更自然

优化防抖动功能，提升视频录制体验

优化拍照性能和稳定性

【音效】

优化部分场景的音效体验

【指关节】

优化指关节手势操作流畅性

【系统】

优化整机系统稳定性

IT之家提醒，请各位小伙伴于系统更新内自行检查更新并尝试下载安装。