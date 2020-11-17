微软：工程师放假，12 月份将暂时停止 Win10 驱动更新

IT之家 11 月 17 日消息 微软每月都会发布所有支持的 Windows 10 版本的累积和驱动程序更新，Windows 10 驱动程序更新应该是为了确保你的计算机硬件与即将到来的功能更新和行业变化兼容。

虽然通过 Windows Update 推送的驱动更新在某些情况下可能会出现问题，但对于各种硬件来说，最新的驱动程序仍然是必要的。

Windows 更新设置是快速查看所有硬件可用更新的最佳方式之一，重要的更新无需用户许可就会自动下载。

从 2020 年 12 月开始，微软表示，如果在 2020 年 12 月 3 日之前，OEM 或供应商没有提交驱动程序，它将暂停推出 Windows 10 驱动程序更新。

任何待审核的驱动程序都不会在新年开始前通过 Windows Update 批准并发布给消费者，原因是假期期间（2020 年 12 月 - 2021 年 1 月）工程师工作少，微软不想向消费者发布未经测试的驱动程序。

当然，如果你想下载安装驱动，可以前往英特尔或英伟达的下载页面，手动安装可用的更新。你也可以下载离线安装程序，并使用 "设备管理器" 更新驱动程序。

微软指出，12 月之前提交的驱动程序将在 Windows Update 中获得批准推出。这意味着下个月你可能仍然会得到一两个驱动程序更新，但这完全取决于 OEM 或软件供应商的效率。

IT之家了解到，预览更新和驱动程序更新都只在 12 月份暂停。这些更新的推出将在 1 月份恢复，届时微软的工程师将重新开始工作。