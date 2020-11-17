苹果 M1 Mac mini 单核基准测试快于所有英特尔 Mac，多核则不及

IT之家 11 月 17 日消息 根据最新的 Geekbench 基准测试显示，苹果最新的 Mac mini 是其首款采用 Apple Silicon M1 芯片的台式机，在单核测试中的速度大大超过所有基于英特尔的 Mac。

唯一接近其性能的机器是最新的同样采用 M1 芯片组的 MacBook Air 和 MacBook Pro，而 27 英寸的 iMac 在同样的测试中远远落后。

此前对新款 MacBook Air 进行的测试显示，Apple Silicon 已经有了一个良好的开端。这款新的超便携产品不仅在性能上超过了前代产品，而且还超过了其他所有移动 CPU。新款 Mac mini 的情况也是如此，在这项测试中，它让更昂贵的苹果电脑看起来像个弱者。

M1 Mac mini 在 Geekbench 测试中，单核 CPU 成绩达到了 1741 分。相比之下，最新的 MacBook Pro 成绩为 1699 分，而新的 MacBook Air 成绩为 1662 分。

在 Geekbench 排行榜中，基于英特尔的 Mac 速度最快的是最新的 27 英寸 iMac，它采用了英特尔酷睿 i9，单核成绩达到了 1251 分。紧随其后的是英特尔酷睿 i7 机型，其成绩为 1249 分。

不过，IT之家需要指出，当运行多核测试时，排名则会发生变化，M1 Mac mini 在榜单中跌至第 13 位，远远落后于最新的 iMac、iMac Pro 和 Mac Pro。

这意味着在某些场景下，在执行依赖多核性能的任务时，一些英特尔机器仍然更快。

另外值得一提的是，M1 在运行苹果自家的应用程序时也会大放异彩，比如 Final Cut Pro，这些应用程序都经过优化，充分利用了 Apple Silicon 的优势。