双十一破纪录的背后：平台、用户、羊毛党三重狂欢

期待着，期待着，它终于来了。



双十一前夜，已发布 27 天的 iPhone12 终于出现在某平台 “百亿补贴”的目录中。6299 元起售的 iPhone12，补贴之后只需 5699 就能到手，600 元的折扣力度对于无数买家而言，必然是 “真香”。

但便宜总是稀少的，享受折扣的优惠券上线之后，很多用户还没来得及刷新就显示秒光。而且，这些优惠券最终落在谁的手里，无人知晓……

双十一是无数买家的狂欢，“打工人”不顾第二天还要早起上班的险阻坚持熬夜到凌晨，为的就是零点后付尾款、抢优惠。而在各大电商平台全面大促的同时，狂欢的其实不仅是买买买的消费者，还包括隐身在网络中的羊毛党。

抢你优惠的可能不是人

「311 万观众，300 万都是机器人。」最近腾讯深网的一篇报道，让无数刚从各大主播直播间血拼回来的 “尾款人”惊掉下巴。

对于刷粉、刷单这种事，其实公众早就应该见怪不怪了，但这种超过 95% 的 “虚假数字”放在阳光下，依然打破了无数人的认知。

“50ml 的娇韵诗双萃，到手价不到 450，为了抢这个我早就加好了购物车，在 11 点 45 就做好准备等着付款了。谁知道最后还是没抢到，只能换了另外一个链接，到手价多了 30 块。”在双十一晚上对着手机屏幕疯狂操作到凌晨的孟云告诉懂懂笔记。

没有如愿以最低价抢到自己的心仪商品，这个双十一孟云是失落的，最终她也只能埋怨一下自己的手机或者家里的 WIFI 不够犀利。不过她并不知道，不止和她们一起观看直播、互动的是机器，就连和她们一起抢货、抢券的也是机器。

“这东西就跟春运抢火车票一样，那时候你抢到一张车票转手就能加 150~200 卖出去。现在也是，如果抢到那种能优惠好几百的，比如热门的手机、化妆品啥的，转手加 80~100 就可以卖出去；还有一种满一百九减一百的优惠券，也能卖 50 块，而且这些东西相比火车票被查的几率低很多。”一位专门从事刷单业务的商家对懂懂笔记表示。

其实，这种靠软件程序来抢票或者抢特价商品的做法并不稀罕，不仅是在双十一、618 这种电商大促期间，包括日常电商平台的一些促销活动，或者一些刚刚发售的热门手机、电脑、球鞋等，都会成为黄牛的目标。

曾经兼职做过手机黄牛的小杨对懂懂笔记表示：“专业的团队都是用机器操作，毕竟人力成本太高而且效率太差。现在一台设备就可以登录几十个甚至几百个账号，设定好产品发售时间，同时监控库存，有库存就立刻下单。这些机器都是毫秒级别的操作，一般用户还在跳转付款网页时，他们已经抢到几十个了。”

一切交易的本质，都是供需的变化。这些电商平台大促商品以及始终紧俏的热门好货永远不用担心销路。小杨透露：“很多时候，一些较大的黄牛团体在一些热门产品发售之前，都会在各个渠道放出收购需求，例如某个平台要开售大促价格 1500 块的茅台，他们就会在开售之前会在各种论坛、聊天群里给出收购价格，一般是加两三百块。所以，这些刷单、套卷的灰产根本不担心货会砸手里，因为他们是带着需求去的。”

当然，严格来说这种通过 “外挂”形式大量薅羊毛的做法无疑是越了红线。此前我们也不止一次在新闻中见到类似的黄牛团体被执法机关端掉，同时，各个平台方面也在不断进化自己的风控体系，力求能够更严厉地打击羊毛党的违法行为。

“消费模式从线下转入线上后，灰产的技术手段也有相应的进步。比如针对部分电商平台一些比较大额的促销活动，灰产会有一套自己的算法，他们会优先计算有优惠券的，然后安排各种模式去领券。这种方法一般都是团体作案，一拨人领券、一拨人销售。”对此，新氧平台的风控负责人向懂懂笔记透露。

这些灰产手中所积累的大量账号，基本上都是通过虚拟手机号注册的，而目前很多电商平台上都能找到出售虚拟手机账号的商家，这些商家也都保证这些虚拟号码可以注册 APP。这就是灰产最经常使用的手段，通过这些虚拟账号进行注册，然后收割平台给予普通消费者的优惠。

涉及具体操作方面，上述风控负责人表示：“接码（猫池 + 卡池）+ 扫码、云手机、秒播 IP+IP 魔盒等，都是黑产比较常见的手段。而且他们都有一套自己的算法，，可以让多个账号同时领取平台的各种优惠，再通过社群或者二手平台进行销售。今年 7 月我们就曾配合上海相关执法部门，一举打掉了一个羊毛党团伙。”

至于平台方面的反制手段，该人士分析称：目前这种反作弊的方法主要分为两个方面，分别是站内和站外。在站外环节，平台首先是直接剔除一部分虚拟号码，很多平台都拥有自己的算法，如果评判出该账号存在一定风险，就直接拒绝该账号的注册。“而在站内方面，去年我们平台内部就做了一套用户风险评估的系统，会根据用户在站内的行为，比如点赞、评论、浏览等等给每一个账号一做个内部评分。一方面能防止假日记，一方面如果评分过低就会拒绝该账号参与日常的一些优惠活动。”

机器不行，人来凑

平台与那些 “技术党”的黄牛团队之间，通常采取的都是技术手段互相攻防，平台方可以通过不断进化自己的风控机制来压制黄牛 “外挂”。但是，一旦面对那些真人上场的刷单、套圈团队，现阶段很多平台就束手无策了。

“日入 5K 的机会来了，弄满 4 个抽奖码去抽，中签直接找我拿钱，5 千。”专职做刷单的刘宇（化名）这几天在朋友圈频频发出这一相当诱惑的消息。刘宇的目标是一套售价 2 万多元的茶叶礼盒，谁抽中了这个礼盒的购买资格，他就会出 5000 元进行回收。

当然，除了这种零售价较高且需要靠运气抽奖的商品，各个平台的日常优惠产品也是他和同伴的涉猎目标，特别是当百亿补贴成为诸多大型电商平台的标配后，他每天的工作，就是在朋友圈以及各个线上渠道发布一系列特价补贴商品的收购消息，让那些普通用户或者兼职黄牛进行 “人工抢购”。

从本质上来看，他的手段更加简单粗暴且没有技术含量，只是单纯地通过 “人海战术”去薅平台的羊毛。依靠兼职者或者预备大量真实手机账号，通过快速点击的物理外挂来进行抢购，最终获得明显低于市场价的高额补贴产品，这些羊毛党的做法看似繁琐低效，但扣掉佣金和硬件成本依然有不小的利润。

关键是，相较于那些外挂软件，这种人工抢购可以更好地躲避平台审查，规避平台的风控检测。对此，新氧风控负责人也表示：“面对这种恶意的人工抢购行为，平台现阶段确实很难判断出来。”

在羊毛党的重要目标——某多多平台上，系统预防薅羊毛的防御手段则更加简单粗暴，那就是大量砍单。在很多关于某多多的互联网论坛上，我们都能看到不少用户抱怨自己买到了百亿补贴的商品，但平台却不发货，这也让不少用户觉得 “百亿补贴”压根就是一个骗局。

其实，不发货不是别的原因，而是其风控系统将这部分用户划定为了灰产账号。

曾遭遇砍单的李先生向懂懂笔记表示：“之前从某多多上给家里亲戚买了一台百亿补贴活动促销的小米手机，最后被平台判定为不符合发货条件，系统默认给我退款了。”后来经过了解，李先生才知道了原因：自己当时买这台手机留下的手机号码和收货地址不是账号常用的信息（而是亲戚的），所以才会被平台砍单。

我们不知道这种风控机制究竟是如何判断用户的属性和真伪，如果站在用户的角度来看，一旦遇到这种被砍单的情况，肯定会大大伤害用户体验；但是如果站在平台的角度来看，砍单的目的是想让真正的用户得到实惠，把有一定嫌疑的账号屏蔽在外。至于由此产生的误伤，就只能徒呼奈何了。

这就像一个无限的轮回，平台通过百亿补贴等方式吸引用户、积累流量；用户永远希望享受到实惠的价格，时刻紧盯屏幕；但是被此吸引过来的不可能都是普通人，因为羊毛党永远无孔不入，他们的手段和渴望远远超过了普通大众。

结束语

平台通过各种算法扼杀灰产、保护用户的同时，往往也会 “错伤”一些普通用户，同时羊毛党针对平台风控的调整也亦步亦趋，形成了道高一尺魔高一丈的态势。所以，只要补贴存在，平台与羊毛党的攻防就会始终存在，这是一个永远不会结束的 “战争”。

而维持这场 “战争”格局的逻辑其实很简单——平台要流量、用户要优惠、羊毛党要钱。