美股收盘全线上涨，京东跌逾 7%，理想汽车涨近 14%

美国时间周一，美股收盘全线上涨。美国疫苗企业 Moderna 公布的新冠疫苗初步试验数据，进一步提升了美国经济强劲复苏的预期。

道琼斯指数收于 29950.44 点，上涨 470.63 点，涨幅 1.60%，盘中创下历史新高；标准普尔 500 指数收于 3626.91 点，上涨 1.16%，创下历史最高收盘纪录；纳斯达克综合指数收于 11924.13 点，上涨 0.80%。

具体来说，在美股周一交易中，科技龙头股多数上涨，苹果股价收于 120.30 美元，上涨 0.87%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 1781.38 美元，上涨 0.25%；亚马逊收于 3131.06 美元，上涨 0.07%；微软收于 217.23 美元，上涨 0.33%；Facebook 收于 278.96 美元，上涨 0.73%；甲骨文收于 57.15 美元，上涨 0.42%；IBM 收于 118.36 美元，上涨 1.29%；奈飞（Netflix）收于 479.10 美元，下跌 0.77%；特斯拉收于 408.09 美元，下跌 0.10%；推特（Twitter）跌 1.72%，优步（Uber）涨 3.36%；Lyft 涨 6.34%。

美股中的芯片龙头股集体上涨，台积电收于 99.27 美元，上涨 6.49%；英伟达收于 540.61 美元，上涨 1.64%；英特尔收于 46.19 美元，上涨 1.61%；阿斯麦收于 426.51 美元，上涨 1.65%；高通收于 149.07 美元，上涨 3.33%；博通收于 380.81 美元，上涨 1.96%；德州仪器收于 158.31 美元，上涨 1.06%；AMD 收于 83.73 美元，上涨 2.82%；美光科技涨 6.78%；应用材料公司涨 2.29%。

在美国上市的主要中概股多数上涨，阿里巴巴收于 258.31 美元，下跌 0.97%；京东收于 85.26 美元，下跌 7.41%；拼多多收于 142.03 美元，下跌 6.12%；蔚来收于 45.58 美元，上涨 2.29%；小鹏汽车收于 44.10 美元，上涨 5.03%；理想汽车收于 35.55 美元，上涨 13.94%；哔哩哔哩收于 50.05 美元，上涨 2.35%；好未来收于 75.18 美元，上涨 0.79%；爱奇艺收于 27.77 美元，上涨 4.01%；跟谁学收于 71.01 美元，上涨 1.30%；微博涨 2.35%；携程跌 0.32%；汽车之家跌 2.91%；金山云涨 1.03%；陆金所涨 2.60%。

京东跌逾 7%，此前该公司发布了第三季度的财报。中概股中的新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车上涨约 2%，小鹏汽车上涨约 5%，理想汽车大涨近 14%；理想汽车股价创历史新高，市值接近 300 亿美元。

Moderna 周一表示，该公司新冠病毒疫苗在后期试验中的有效性超过 94%，成为第二家声称拥有潜在有效疫苗的制药商。

辉瑞和 BioNTech 上周发布了类似试验结果，促使投资者买入那些依赖于疫苗重启经济的公司的股票。这两家公司当时表示，它们的候选疫苗在试验参与者中预防新冠病毒的有效性超过 90%。

投资公司 Nationwide 投资研究主管马克 · 哈克特（Mark Hackett）表示：“令人鼓舞的疫苗消息继续支撑‘顺周期’和价值类股，这两类股在经历了一段表现不佳的时期后，本月表现相对强劲。支撑这种转变的是，在拜登政府的领导下，可能会出台更多刺激措施、企业盈利持续改善、出现历史性估值差距，以及全球贸易有望改善。”

他补充说：“总的来说，投资者现在对市场持乐观的态度。”

可以肯定的是，美国新冠肺炎确诊病例仍在增加，从而威胁到经济迅速复苏的前景。

约翰 · 霍普金斯大学的数据显示，美国新冠肺炎累计确诊病例已超过 1100 万例。新冠病毒追踪项目”（COVID Tracking Project ）的数据还显示，美国因新冠病毒住院的人数超过 6.9 万。