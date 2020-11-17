5nm 不够用三星将顶上？外媒分析：苹果不会放弃台积电

北京时间 2020 年 11 月 11 日凌晨 2 点，苹果 2020 年第三场秋季新品发布会如期线上举行。此次苹果向众人展示了搭载 M1 处理器的三款新品：MacBook Air、Mac Mini 和 MacBook Pro。

不过最近有韩媒称：

苹果将自研电脑芯片 M1 订单转交给三星，因为三星将会成为全球第二家可以生产 5nm 芯片的厂商，目前三星也具备了为苹果生产自研 M1 芯片的条件。

这或许是因为，苹果对 5nm 芯片产能需求激增，而产能有限的台积电 5nm 工艺无法满足供货需求。

那么，苹果对其芯片制造商究竟持何种态度？

11 月 13 日，外媒 VentureBeat 记者 Jeremy Horwitz 发布了一篇分析，雷锋网在不改变原意的基础上进行了编译：

当全球最雄心勃勃的移动芯片设计师受其芯片制造合作伙伴生产能力的束缚时，会发生什么？我们可能很快就会发现，台积电作为领先的芯片制造商，将不会受到指责。

苹果已经推动了整个移动芯片行业的发展，现在又将目光聚焦于 PC 芯片上。

2013 年，苹果发布了全球首款 64 位移动 CPU A7，让 iPhone 更接近于低端 PC 的处理能力，震惊了竞争对手。

五年后，搭载 A12X 仿生芯片的 iPad 推出，其性能与英特尔酷睿 i7 处理器版 MacBook 相媲美，预示着苹果对英特尔芯片的需求结束。

如今 M1 已经出现了，基于突破性的 5 纳米制造工艺，这种芯片封装了足够多的晶体管，可支持台式机和笔记本电脑。

过去，苹果指责其芯片制造合作伙伴未能跟上行业发展趋势，也就是说苹果只能用由别人生产的更新、更省电的部件来发展 Mac。现在，依靠其长期合作伙伴台积电生产自研芯片，Mac 的命运完全由苹果掌控，苹果也极不可能将 Mac 的任何 “进化”失败归咎于台积电。

一直以来，苹果与芯片制造商之间风雨飘摇的关系堪称传奇：

2005 年，苹果宣布舍弃 IBM 的 PowerPC 结构；

2014 年前后，苹果逐步将三星从其供应链中完全移除；

过去一年开始，苹果开始和英特尔分手——先是调制解调器，然后是芯片。

当然，苹果还停止了对三星零部件的供应。

可以说，台积电一点一点地赢得了别人失去的芯片业务。

无疑，台积电是苹果的强大合作伙伴。台积电在库比蒂诺（苹果总部所在城市，位于美国加州旧金山湾区）的巨额预算支持下，无数次提升了制造能力，使得苹果芯片处于处理器技术的前沿。当前，台积电每年负责供应数以亿计的 A 系列处理器，并被公认为是世界顶级芯片制造商，甚至最近也向英特尔提供了帮助。

但近日一份韩媒的报道显示，台积电的 5 纳米芯片产能可能不足以满足苹果日益增长的需求。

据称：

随着高通等竞争对手开始转向 5 纳米，苹果锁定了台积电的所有 5 纳米生产设施，用于其最新的 A 系列和 M 系列处理器。如果台积电产能不足，苹果将求助于另一家 5 纳米芯片制造商三星。

如果上述情况出现，可能会威胁到依赖 5 纳米芯片的 iPhone、iPad 和 / 或 Mac 的短期供应。

但即便如此，苹果也可以有备选方案——向台积电砸钱，提升产能。

同时在短期内，苹果优先考虑 iPhone 芯片订单，M1 Mac 或 iPad Air 的销量会暂时下滑。或者，苹果可以通过调整 iPhone、Mac 或 iPad 的价格，推动需求的转变。

况且，考虑到苹果各种产品线的规模，苹果不会终止和台积电的合作。

Mac 的年销量（约 2000 万部）约为 iPhone 的十分之一（约 2 亿部）。因此，即便是在 M1 加速生产期间，台积电也可能会在生产大约 1 亿个 5 纳米 iPad Air 和 iPhone 12 芯片的同时只增加 1000 万个 Mac 芯片。

此外，苹果公司正在控制升级步伐，将 Mac 完全过渡到台积电制造的芯片需要两年的时间。

另外值得一提的是，台积电历来在提升产能以满足日益增长的需求方面做得很好。

尽管在今天看来 5 纳米工艺是很领先的，但芯片制造是在不断发展的， 5 纳米工艺也将不断改进，很快台积电和苹果也将开始着眼于 3 纳米芯片。

无论如何，苹果对台积电已投入了太多资金，苹果无法与其顶级芯片制造合作伙伴在任何时候出现问题。双方的合作推动了 iPhone 和 iPad 芯片发展、提高了入门级 Mac 的性能，明年我们也完全有理由期待他们对高端计算机做出的突破。

因此，困扰英特尔和 IBM 的问题不会发生在台积电身上，毕竟从一开始，台积电和苹果之间就是一种不同的关系，而这种关系也很可能会持续下去。