英伟达 RTX 3060 Ti 官方性能基准测试泄露：快于 RTX 2080 SUPER

IT之家 11 月 17 日消息 英伟达官方的 GeForce RTX 3060 Ti 显卡性能基准测试被外媒 Videocardz 泄露了出来。数据显示，GeForce RTX 3060 Ti 在各方面的表现似乎都比基于图灵的 GeForce RTX 2080 SUPER 要好，这将使它成为一款相当不错的 1080p 甚至 1440p 游戏显卡。

测试采用英特尔酷睿 i9-10900K CPU，以 2560×1440 分辨率进行测试。RTX 3060 Ti 和 RTX 2080 SUPER 都采用了 8GB GDDR6 显存，但后者是唯一拥有 15.5 Gbps 模块的图灵型号，RTX 3060 Ti 将坚持使用 14 Gbps，显卡的价格也会便宜很多，预计在 400 美元以下。

基准测试结果分为三组：光栅化、光线追踪和渲染。尽管 RTX 3060 Ti 的 RT 核心数量比 RTX 2080 SUPER 少（38 对 48），但在所有场景中，RTX 3060 Ti 都以 RTX 2080 SUPER 获胜，甚至在光线追踪中也是如此。

IT之家了解到，NVIDIA 尚未确认该显卡的规格。不过该公司确认，RTX 3060 Ti 将于 12 月 2 日推出。