反垄断之风愈演愈烈，斗鱼与虎牙合并大戏或增变数

近期，斗鱼与虎牙的合并大戏有了最新进展，但同时也迎来更为严峻的挑战。

11 月 11 日，斗鱼管理层称，“今天早上，斗鱼已经向 SEC 递交了私有化退市的申文件。”虎牙 CEO 董荣杰则表示：“如果与斗鱼的合并顺利完成，我们对其中蕴含的机遇感到非常振奋。”

然而，当前反垄断之风愈演愈烈，外部监管环境正在发生巨变。11 月 10 日，市场监管总局发布《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》（下称 “《征求意见稿》”），直指互联网企业的垄断问题，尤其是涉及 VIE 架构的企业。

对此，互联网学者、DCCI 互联网研究院院长刘兴亮表示，如果没有《征求意见稿》，斗鱼和虎牙的合并是板上钉钉的事。但在《征求意见稿》发布之后，二者的合并出现了一定风险，或许存在变数。

斗鱼、虎牙合并后占据游戏直播市场 80% 份额，腾讯成最大赢家

11 月 11 日，斗鱼和虎牙同时发布了第三季度财报，并对外披露了合并的最新进展。其中，斗鱼已向 SEC 递交了私有化退市的申报文件，正等待批准。

在此前的 10 月 12 日晚间，虎牙与斗鱼联合宣布，已签订 “合并协议与计划”，二者现有股东将在合并后公司中各占 50% 的经济权益。双方预计，合并将于 2021 年上半年完成交割。合并完成后，腾讯通过收购各方股份，将成为合并后公司的第一大股东，拥有 67.5% 投票权。

根据 Mob 研究院发布的《2020 中国直播行业风云洞察》，游戏直播经过爆发式增长后，市场趋于冷静，玩家仅剩数十位。同时市场格局既定，现已形成了虎牙和斗鱼 “双雄”争霸的局面，两者市场份额接近 80%。

Mob 研究院在报告中指出，游戏直播竞争格局中，腾讯是游戏直播最大的幕后赢家。腾讯除了自有平台企鹅电竞外，还为斗鱼和虎牙的最大股东，其在游戏直播行业的战略优势地位日益明显。腾讯向直播产业发起攻势，实则看重直播平台游戏推广和赛事传播的实力。

不过，近年来快手、哔哩哔哩（B 站）等玩家也纷纷进入游戏直播赛道。其中，B 站直播以游戏直播内容为核心搭建多元化内容生态，通过加大对游戏内容和头部电竞版权投入，持续提升平台内容对年轻用户的吸引力和行业竞争力。快手直播近年来则在主播培育、活跃用户、电竞内容、商业变现等层面均有快速发展。

对于新晋玩家是否会对自身构成威胁，斗鱼和虎牙的高管在 11 月 11 日晚间的财报电话会议上均称，B 站、快手带来的影响不大。

斗鱼管理层表示，“目前电竞行业的竞争格局并无大变化，这些平台为游戏直播带来了更多新的流量，带动了更多个性化的用户群体来关注电竞领域，也促进了整个行业的发展提升。”

“我们整体认为 Up 主转游戏直播，这一波基本已经结束了。所以我们认为，接下来 B 站在游戏直播对虎牙斗鱼的冲击应该不会特别大。”虎牙 CEO 董荣杰则表示，“我们内部看到的快手数据，其实在游戏直播方面，对行业带来的实际冲击并没有大家想象的那么大。”

董荣杰还表示，“我们整体是认为，游戏直播这个行业，它的业务形态跟短视频行业，尤其像快手这种偏社区的行业，是有一定的区别的。我们会更偏向内容的主动运营。然后像快手这样的就是偏平台规则会多一点。我觉得这可能是比较大的一个区别。”

反垄断监管趋严，斗鱼虎牙合并一事或增变数

然而，在斗鱼、虎牙逐步推进合并之时，反垄断之风也正愈演愈烈，一定程度上给二者合并增添了变数。

11 月 10 日，市场监管总局发布《征求意见稿》，直指互联网企业的垄断问题。《征求意见稿》指出，平台经济领域垄断协议主要是指平台经营者、平台内经营者排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为；协议、决定可以是书面、口头等形式；他协同行为是指经营者虽未明确订立协议或者决定，但实质上存在协调一致的行为。

《征求意见稿》特别提到，涉及协议控制（VIE）架构的经营者集中，属于经营者集中反垄断审查范围。经营者集中达到国务院规定的申报标准的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中。

上海正策律师事务所律师董毅智认为，《征求意见稿》不仅仅是针对电商平台，而是针对所有互联网平台。“现在监管的态度很明确，提倡合并者主动申报。如果不主动申报，监管部门就会主动监管。”

他认为，斗鱼和虎牙的合并在业界有非常大的影响，腾讯应该会主动向监管部门申报。

此前，西南政法大学民商法学院副教授曹伟就曾发文指出，“市场普遍推测，斗鱼和虎牙合并后将开展合作共同扩大市场份额；据此，两家主流直播平台协调立场，减少彼此的竞争和内耗，亦将是大概率事件。然而，这恰好是反垄断执法所警惕和重点关注的对象。”

对此，刘兴亮分析称，斗鱼和虎牙合并后一定构成垄断，这是毫无疑问的。但构成垄断并不是问题，反垄断反的不是垄断本身，而是滥用垄断地位危害行业发展。

曹伟也指出，“具体到斗鱼和虎牙的合并，被《反垄断法》所禁止的滥用情形可能包括：是否对非腾讯系的游戏拒绝直播？是否对非腾讯系的游戏限制直播？是否对非腾讯系的游戏在直播时附加不合理的条件？是否在直播经营中对非腾讯系游戏实施差别待遇？”

“这些问题的答案无疑都具有极高的含金量，或将带来游戏直播市场的彻底重构，甚至可能在上游的游戏产业催生出完全不同于当下的崭新利益格局。”曹伟表示。

至于斗鱼和虎牙最终能否成功合并，刘兴亮认为，如果没有《征求意见稿》的发布，斗鱼和虎牙的合并是板上钉钉的事。但在《征求意见稿》发布之后，二者合并一事出现了一定风险，存在变数。不过，监管部门是否会拿斗鱼和虎牙开刀，目前还需要观望，不好贸然下结论。

针对斗鱼、虎牙的合并是否涉及垄断、能否通过监管层批准等问题，记者分别向斗鱼、虎牙、腾讯方面相关人士询问具体情况，不过三方均未给出任何回复。

科技巨头成重点监管对象，合并将面临严格审查

近年来，欧盟屡屡发起对科技巨头的反垄断调查。据不完全统计，被调查的科技巨头包括微软、谷歌、苹果、英特尔、脸书、亚马逊、高通等企业。以谷歌为例，有数据显示，在过去四年谷歌累计遭到 27 项反垄断调查，罚款超过 96 亿美元，其中来自欧盟的罚款便达到了 93.9 亿美元。

今年 11 月 15 日，欧盟内部市场专员蒂埃里 · 布雷东（Thierry Breton）表示，欧盟委员会终于敲定了针对互联网公司的最新监管规定草案。如果这些科技公司不遵守欧盟的新规，它们的服务可能在欧洲市场被禁。

在极端情况下，规定草案将允许欧盟禁止互联网公司或其部分服务进入欧洲境内。在草案通过之前，欧盟反垄断和数字监管机构目前无权实施此类禁令。不过，布雷东表示，这些更为严厉的制裁将只适用于违反欧盟规则的公司，而且只会在特殊情况下使用。

除了欧盟，美国的监管机构也发起了针对科技巨头的调查。去年 6 月 3 日，美国众议院司法委员会宣布对苹果、亚马逊、谷歌和脸书展开反垄断调查；一年后，这四家企业的 CEO 均以远程视频的方式出席美国国会反垄断听证会。

今年 10 月，美国众议院司法委员会发布一份长达 449 页的数字经济竞争调查报告，指出上述四家企业在关键业务领域拥有 “垄断权”，确实滥用了其在市场上的主导地位。

而在中国，反垄断政策也在不断趋严。2015 年 10 月《中共中央国务院关于推进价格机制改革的若干意见》明确提出，要 “逐步确立竞争政策的基础性地位”；2016 年 6 月国务院印发《关于在市场体系建设中建立公平竞争审查制度的意见》，进一步明确了反垄断政策在我国社会主义市场经济体制中的地位。

与此同时，近年来，国家市场监管总局等部门频频对电商领域 “二选一”等行为开展反垄断调查，也足以表明政府对行业垄断问题正愈发高度重视。

至于市场监管总局近日发布的反垄断指南《征求意见稿》，尽管只是处于征求意见的阶段，但多家互联网公司的股价受此影响出现暴跌。《征求意见稿》发布当日，美团跌 10.80%，京东跌 8.89%，阿里巴巴跌 5.10%，腾讯跌 4.09%，小米跌 4.69%......

曹伟表示，“真正需要关注的是互联网平台竞争者之间在商业活动中，是否利用了其市场支配力量排除、限制其他同类甚至不同类但平台可能延伸其影响力的经营者的竞争，将其依据基础平台优势可能存在的市场支配力量延伸到平台以上的产业链条领域。如果对这一竞争趋势置之不理，中国互联网产业的未来就难以百花齐放，而容易导致只有几家寡头以及一众受其控制的‘小弟’。”

刘兴亮对记者表示，从互联网行业来说，有很多的合并案例，比如优酷和土豆、滴滴和快的、58 和赶集，美丽说和蘑菇街、百合网和世纪佳缘，其中不乏有很多上市公司。

他指出，过去这些想要合并的行业巨头无一例外都合并成功了，而且合并的时候都具有行业垄断地位。但是从当前的趋势来看，这些合并的巨头将会面临严格的审查制度，防止对行业产生不良影响。