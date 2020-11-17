拼多多补贴苹果，股民 “补贴”拼多多

刚刚过去的这个周末，拼多多风头无两。

上周的最后两个美股交易日，拼多多的股价出现连续两天出现疯涨，周四上涨幅度高达 20.4%，周五上涨幅度高达 12.73%，从而推动拼多多股价达到 151.29 美元。

同时，拼多多的市值超过 1800 亿美元，远超京东的 1400 多亿美元。

由此，以市值来计算，成立五年多的拼多多已经成为中国第四大互联网公司——排在它前面的，只有阿里巴巴、腾讯和美团点评。

Q3 财报发布，拼多多开始盈利了

拼多多这次在资本市场的表现，与它刚刚发布的财报有密切关系。

其中最大的亮点是：拼多多盈利了。

在这份截至 2020 年 9 月 30 日的 Q3 财报中，拼多多实现了高达 142.1 亿元的总营收，比去年同期的 75.14 亿元增加了 89%。

同时，作为一家电商平台，拼多多在截至 2020 年 9 月 30 日的 12 个月里，其 GMV 达到了 1.46 万亿元，较上一周期 8402 亿元提升 73%。

这些都说明，拼多多的总体量依旧处于快速增长状态。

不过更值得注意的是拼多多的盈利状况：按照 GAAP 标准计算，拼多多亏损了 7.847 亿元人民币——但是如果按照 Non-GAAP 来计算，拼多多实现了 4.664 亿元人民币的净利润。

这是拼多多在上市以来首次实现盈利。

再看用户活跃情况。财报显示，拼多多在上个季度的平均月度活跃用户是 6.434 亿，比去年同期的 4.296 亿同比增加了 50%。

不仅如此，在截至 2020 年 9 月 30 日的过去 12 个月，拼多多的年度活跃买家达到了 7.313 亿，比上一周期的 5.363 亿增加了 36%，单季增加了 4810 万。作为对比，我们来看下阿里巴巴公布的最新数据——它的年度活跃买家数达 7.57 亿，单季度增长数量为 1500 万。

也就是说，在最近一个季度中，拼多多的年度用户体量已经接近阿里巴巴，而且按照现有各自的增长速度，拼多多的年度用户体量有可能在下一次财报中超越阿里巴巴。

值得一提的是，拼多多不仅仅实现用户的增加，还实现了用户购买价值的提升。

数据显示，在截至 9 月 30 日的过去 12 个月，拼多多活跃买家的平均年度花费是 1993.1 元人民币，比上个周期的 1566.7 元人民币增加了 27%。

无论从何种角度来看，拼多多都在以大黑马的姿态在狂奔。

发力百亿补贴，拼多多贴紧了苹果

两三年前，想起拼多多，人们往往会想到一个词：下沉市场。

的确，拼多多的异军突起，与它在一二线城市之外的布局有密切关系，尽管在拼多多创始人黄峥的话语体系中，他并不认同这种说法。黄峥是这么说的：

我们吸引的是追求高性价比的人群，他会买一个爱马仕的包，也会用 9.9 元买一箱芒果，这与他的消费能力没有关系。传统公司才用一线、二线、三线来划分人，拼多多满足的是一个人的很多面。

但从实际的动向来看，拼多多这两年在吸引一二线的高价值用户并提升品牌认知方面，花了很大功夫——一个典型的做法是 "百亿补贴"。

2019 年 6 月，拼多多宣布推行 “百亿补贴” 的策略，对高端品牌类进行成本价之外的补贴，以低于市场的价格出售； 为了提升消费者的信任度，拼多多为 “百亿补贴” 策略加上了三道保驾护航的通令——100% 正品、优选品牌以及售后无忧。

在 "百亿补贴" 的战略中，拼多多盯得最紧的品牌，是苹果。

其中在 2019 年 6 月 5 日，在拼多多的补贴下，最新款 iPhone 日销售额达 1.8 亿元 , 创造单日销售纪录，当天包括 iPhone、AirPods、iPad 在内的苹果系列产品销售额接近 3.3 亿元，创造历史记录。

到了 2019 年双 11 期间，拼多多又对最新发布的 iPhone 11 系列进行疯狂补贴，补贴价击穿了全网最低价格，iPhone 11 甚至最高降价 1600 元——后来黄峥表示，在双十一期间 iPhone 11 在拼多多平台卖出了 40 万部。

这样的节奏之下，包括年轻人在内的广大消费者群体，也越来越对拼多多喊出了 "真香" 的口号。

到了 2020 年，无论是上半年的 iPhone SE 第二代，还是下半年的 iPhone 12 系列，拼多多的存在感都非常强。

尤其是 iPhone 12 系列，尽管今年受到了苹果在渠道控制方面的大力阻击，拼多多一度被迫拿下了 iPhone 12 系列的百亿补贴界面，但最终，在 11 月 11 日当天，拼多多还是给用户带来了惊喜——拼多多百亿补贴下的 iPhone 12 成功上线。

可以说，尽管受到质疑，但以苹果产品为重点补贴目标，拼多多的 "百亿补贴" 战略的确获得了一定意义上的成功。

在用户增长之外，拼多多正拓展业务边界

刚满五岁的拼多多，在用户增长方面非常强势。

根据中国互联网络信息中心披露的数据，截至 2020 年 6 月，我国网民规模达 9.40 亿，这个数字可以视为电商行业的用户增长天花板。目前，阿里巴巴 Q3 的平均月度活跃用户数是 8.81 亿，已经接近这个天花板。

拼多多目前是 6.434 亿，与阿里巴巴相比，还有不小的增长空间；而拼多多的百亿补贴，也的确对年轻用户增长形成了强大的驱动力。

根据 QUEST MOBILE 数据，2018 年拼多多 25 岁以下用户人群占比仅为 10%；而眼下，根据北京师范大学最新发布的《新青年新国货消费趋势报告》，目前拼多多平台 25 岁以下的年轻用户群体占比增长到了 32%，比阿里巴巴（淘宝 + 天猫）还高出了 3 个百分点。

但拼多多似乎已经意识到：仅仅依靠电商业务用户增长，是不够的。

今年 8 月，拼多多推出了一个新业务——多多买菜，主要是致力于生鲜购买，但这是一个烧钱的业务。对于这个业务，拼多多高管在财报电话会议中表示：

从目前的用户基数来看，未来用户数的增速会有所下滑，但是还是有一定空间。我们推出了多多买菜业务，买菜业务是一个关键的增长点。我们将持续关注人们的线上购物需求和相关服务，投入物流仓储等基础建设。长期来看，我们的目标是满足客户需求，提供物美价廉的商品和卓越的客户购物体验。

对于多多买菜，拼多多方面还表示，这是一个长期发展的业务，需要投入更多基础建设，现在定论还为其过早——它也承认，基础建设的投资可能会造成单个季度的亏损。拼多多还表示：

拼多多是一个年轻的平台，我们不会以每个季度的盈利为目标，而是关注为股东创造更多长期价值。

的确，作为近年来中国互联网最惹眼的一匹黑马，拼多多有资格这样说——实际上，如果只看 2020 年的资本市场表现，拼多多的股价从去年最后一天的 37.82 美元上涨到了如今最新的 151.29 美元，已经翻了整整四倍。

对于 40 岁的黄峥来说，拼多多的股价大涨也直接推动他的身家暴涨。

雷锋网注意到，仅仅是本次财报发布之后的两个交易日，黄峥的身家加起来就涨了近 148 亿美元，成为世界第 23 大富豪。

当然，这只是外界排名，黄峥本人是异常低调的。

值得一提的是，黄峥已经不再担任拼多多 CEO，而是只担任董事长——实际上，从上一次财报开始，黄峥已经不再出席拼多多的财报电话会议。他说：