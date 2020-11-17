芯片缺货致千元 5G 手机普及推迟，业内人士预计还要等 3 个月

IT之家 11 月 17 日消息 据海南特区报昨日报道，中国联通终端与渠道支撑中心副总经理陈丰伟日前透露，因为芯片缺货、元器件缺货，原定于今年四季度千元 5G 手机大规模上市的情况并没有出现，大概会推迟一个季度。

首款千元 5G 手机 realme V3 于 9 月 1 日发布，搭载联发科天玑 720 芯片，起售价 999 元，现已全面开售。但相比于另一款稍贵一点的 realme Q2 该机并没有引起太大声音，甚至除官网外多个平台已经处于无货状态。

例如京东商城，仅表示 “门店有售”。

除 V5 外，目前在售的近 150 款 5G 手机中，几乎很少能找到售价在千元以下的 5G 手机，基本上都在 1500 元以上。而本月初中国电信发布的售价 999 元的 5G 云手机，采用的则是紫光展锐的 5G 芯片，大部分网友并不买账且同样不好买。

对于该趋势，部分网友可能会好奇，为什么 5G 在千元机型中的普及速度会有如此之慢呢？紫光展锐执行副总裁周晨在接受采访时表示，从整个产业链来说，现在最缺的是 5G 入门级芯片。

IDC 中国研究经理王希分析，个别厂商价格更激进的 5G 产品可能有所推迟，或许是因为双十一之后今年年内的销售节点基本已经过去，能引发关注的新机型留到明年会对未来的业务更有利。

在业内人士看来，5G 千元手机原本计划在今年第四季度大规模上市，实际情况却不然。疫情导致的延迟是一部分原因，另外还有供应链方面的原因。

IT之家了解到，目前高通方面商用的芯片从骁龙 865 + 至 205 共有 20 款，但适用于千元机型的 5G 芯片为 0，最低的骁龙 765G 机型目前售价也在千元之上。而联发科方面，旗下天玑系列最低的天玑 700 尚未大面积上市，而天玑 720 机型大多也在千元以上。