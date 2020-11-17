小米 11 Pro 屏幕细节曝光：至少要上 2K + 分辨率

随着智能手机的发展，屏幕越来越成为各大厂商在代表性旗舰上竞争的焦点，但由于功耗和综合显示效果的影响，目前大多数主流旗舰的屏幕分辨率还停留在 1080P 上，虽然三星、索尼等厂商一开始试水 2K 分辨率，但实际的应用还不广泛。当然，这对局面可能在即将到来的 2021 年得到改变。现在有最新消息，近日有最新消息，近日有数码博主爆料称，全新的小米 11 系列就将投入到 2K 分辨率的努力中。

据知名数码博主 @数码数码闲聊站 最新发布的消息显示，全新的小米旗舰机型将采用 3200×1440 的分辨率，屏幕纵横比例为 20:9。值得注意的是，由于目前 2K + 分辨率的 AMOLED 屏幕仅限高端旗舰才会使用，目前在各大品牌的旗舰机型上的应用还非常有限，因此不难推测这款小米新机应该就是传闻中的小米 11 Pro 了。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的小米 11 系列依旧会提供小米 11 和小米 11 Pro 两个版本，二者均将居中挖孔屏方案，其中前者将采用直屏设计，而后置则有望采用的是双曲面屏。此外，根据此前曝光的消息，全新的小米 11 系列旗舰最大的看点就是将首发搭载骁龙 875 处理器，这将是小米第一次使用 5nm 手机芯片，采用 “1+3+4”八核心设计，其中 “1”为超大核心 Cortex X1，峰值性能比 Cortex A78 高 23%，堪称真正意义上的 “超大核”，跑分突破 70 万也就是轻轻松松的事。

据悉，全新的小米 11 系列旗舰有望提前亮相，至于能提前多久，目前还在猜测中，并没有确切的证据支持，更多详细信息，我们拭目以待。