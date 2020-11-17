荣耀 V40 / 华为 nova 8 相机造型齐曝光：或 12 月发布

随着华为 Mate40 系列旗舰的正式上市，今年华为家族的代表性旗舰就已悉数亮相。而在 2020 年接下来得到一个多月时间在，华为家族还将有多款新成员与大家见面，其中最受关注的就是全新的华为 nova8 系列和荣耀 V40 系列。现在有最新消息，近日有国外爆料大神在近期曝光了一组据称是荣耀 V40 系列和 nova 8 系列的背部相机设计图。

按照往年惯例，华为和荣耀都会在 12 月份发布新机，前者是我们熟悉的 nova 8 系列，而后者则是荣耀 V40 系列。而从海外知名爆料大神 Teme 近期曝光的一组据称是全新的荣耀 V40 系列和 nova 8 系列的背部相机设计图来看，两款手机的好像都将采用一枚云台主摄和多枚辅助镜头的设计思路，且在排列方式上也基本一致，均是目前已经比较熟悉的造型。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的华为 nova8 系列在 nova8 SE 之后还将推出 nova8 和 nova8 Pro 两个版本，延续 OLED 挖孔全面屏的设计，最高配备 120Hz 刷新率。在硬件配置上，该机可能会搭载麒麟 9000 系列处理器，但是由于众所周知的原因，今年的麒麟 9000 芯片很可能供应 Mate40 系列还不够，预计难以有库存给其他机型，因此有媒体认为 nova8 系列会被迫采用前代旗舰芯片麒麟 990。

至于荣耀 V40，不出意外的话该系列将推出 V40、V40 Pro、V40 Pro + 三款机型，采用 6.72 英寸双挖孔曲面屏设计，分辨率为 FHD+，其中超大杯的 V40 Pro + 还将有望支持 120Hz 高刷屏，搭载华为 Mate40 系列同款的麒麟 9000 处理器，如果该消息属实的话该机也将成为荣耀乃至整个华为家族第一款支持 120Hz 刷新率的手机。而 V40 和和 V40Pro 版则将支持的是 90Hz 刷新率，搭载的是联发科天玑 1000 + 处理器。此外，该机还将支持 66W 有线快充以及 40W 的无线充电。

据悉，全新的华为 nova8 系列核对荣耀 V40 系列都将在 12 月发布，预计价格可能在三千起步，更多详细信息，我们拭目以待。