苹果 Transporter 应用现已支持繁体中文

IT之家11月17日消息 今日，苹果表示，开发者现在可以使用 Mac 版的 Transporter App 上传元数据，查看每个 App 版本的构建版本交付记录，并按时间段来筛选记录。

苹果指出，此次最新版本的 Transporter App 还添加了对 29 种语言的支持，包括繁体中文、阿拉伯文、加泰罗尼亚文、克罗地亚文、捷克文、丹麦文、英文（澳大利亚）、英文（英国）、芬兰文、法文（加拿大）、希腊文、希伯来文、印地文、匈牙利文、印度尼西亚文、马来西亚文、挪威文、波兰文、葡萄牙文、葡萄牙文（巴西）、罗马尼亚文、俄文、斯洛伐克文、西班牙文（拉丁美洲）、瑞典文、泰文、土耳其文、乌克兰文和越南文。

苹果公司去年 10 月正式推出了面向开发人员的 Transporter 应用。“Transporter 可让开发者以简单轻松的方式将内容交付到苹果。开发者可轻松发送要在 App Store、Apple Music、Apple TV App、Apple Books 或 iTunes Store 中分发的 App、音乐、影片、电视节目或图书。”

IT之家了解到，开发者只需将内容拖放到 Transporter 中即可开始使用，还能同时验证和上传多个文件以快速交付。Transporter 支持查看交付进度（包括验证警告、错误和交付日志）以便快速修复任何问题，以及查看过去交付的历史记录，包括日期和时间。