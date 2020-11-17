GitHub 重新上架 YouTube 视频下载代码，并启动 100 万美元辩护基金

IT之家 11 月 17 日消息 GitHub 今天恢复了 youtube-dl 开源项目，这是一个 Python 库，可以让用户下载 YouTube 的音频和视频源文件。

上个月，在美国唱片业协会（RIAA）的要求下，GitHub 封禁了热门开源项目 YouTube-dl。GitHub 将 YouTube-dl 下架后激怒了开发者们，他们在 GitHub 上复制并上传了大量代码副本，以此对该下架行为表示抗议。

RIAA 在 DMCA 移除函中认为，该库被用于 “规避 YouTube 等授权流媒体服务所使用的技术保护措施”，并允许用户 “在未经授权的情况下复制和传播音乐视频和录音 [...]”。RIAA 还指出，该项目源代码 “明确建议将其用于复制和 / 或传播以下版权作品”。

更具体地说，RIAA 利用《数字千年版权法》（DMCA）第 1201 条，声称 youtube-dl 库提供了规避版权材料的工具，侵犯了版权 -- 即使 youtube-dl 库本身并不包含侵犯版权的代码。

在发现美国唱片业协会的 DMCA （数字千年版权法）投诉毫无道理后，GitHub 已经恢复了 YouTube-dl 项目的代码，GitHub 并专门拨出 100 万美元作为法律辩护基金，以应对未来的诉讼。

在今天的一篇博客中，GitHub 表示，该库实际上并没有违反 DMCA 的第 1201 条，并引用了它收到的一封来自电子前线基金会律师的信，该律师将接手 youtube-dl 项目的案件。在信中，EFF 团队解释说，谷歌没有任何技术措施来防止其视频的下载 -- 所有这些视频都需要免费提供给各类应用、浏览器、智能电视等。

因此，EFF 律师认为，根据 DMCA 第 1201 条，该库永远不可能被拿下，因为该库实际上并没有首先规避任何形式的版权保护体系。

IT之家了解到，GitHub 还将聘请技术和法律专家，以及独立专家，从现在开始，他们将审查所有 DMCA 第 1201 节的移除索赔，以确保它们符合 DMCA 的规定，并保护开源开发者免受不必要的诉讼。