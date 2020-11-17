荣耀现状：双 11 保持沉默，去年曾是销冠

靴子终于落地，“荣耀出售”的消息得到验证。

11 月 17 日消息，多家企业在《深圳特区报》发布联合声明，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。

荣耀出售早有预兆。9 月末有两位行业人士向搜狐科技表示，荣耀出售的传闻已经在业内愈演愈烈。当时，有渠道商向搜狐科技透露，荣耀在渠道和人员方面已经有所调整：“一些荣耀做得不好的市场会被战略性放弃。特别是一些县乡市场，去年年底才开发的那些。”

“新荣耀的未来仍存在较多未知数。”TMT 分析师付亮告诉搜狐科技，新荣耀的资本结构是一个不稳定的结构，收购方都是财务投资，不参与决策，将来如何变化，对新荣耀未来有巨大影响。

原华为系高管保持强管控

据了解，深圳市智信新信息技术有限公司，由深圳市智慧城市科技发展集团与 30 余家荣耀代理商、经销商共同投资设立，包括天音通信有限公司、苏宁易购集团股份有限公司、北京松联科技有限公司、深圳市顺电实业有限公司、山东怡华通信科技有限公司、深圳冀顺通投资有限公司、河南象之音健康科技有限公司、福建瑞联优信科技有限公司、内蒙古英孚特通讯技术有限公司、哈尔滨金潭科技发展有限公司等。

各个出资方占比多少还是疑问，可以知道的是，荣耀的收购方是由代理商、经销商等资本组成的联盟。一位手机行业资深人士告诉搜狐科技，收购方应该不会参与经营，华为系高管加入剥离后的荣耀时会保持强管控的风格。

这在今日公布的联合声明中也得到了验证，所有权的变化不会影响荣耀发展的方向，荣耀高层及团队将保持稳定。投资新荣耀的经销商和代理商承诺，未来只享有财务上的投资回报。

多家荣耀代理商、经销商参与收购则为荣耀筑造起销售渠道的护城河。华为对此表示，让荣耀渠道和供应商能够得以延续，是荣耀相关产业链发起的一场自救行为。

双 11 保持沉默，去年曾是销冠

荣耀出售早有预兆。9 月末有两位行业人士向搜狐科技表示，荣耀出售的传闻已经在业内愈演愈烈。

当时，有渠道商向搜狐科技透露，荣耀在渠道和人员方面已经有所调整。“一些荣耀做得不好的市场被战略性放弃。特别是一些县乡市场，去年年底才开发的那些。”

“如果按照华为和荣耀的鼎盛时期来消耗库存的话，我相信一定维持不了一年，甚至不超过 9 个月。”第一手机界研究院院长孙燕飚向搜狐科技表示，因为现在华为的市场份额太高了，如果只维系华为的品牌，还可以支撑超过一年。

目前，荣耀正处在略显诡异的发货节奏中。虽然今年荣耀发布了荣耀 30 系列、Play4T、X10 等多款产品，但荣耀最近的一次发布会在 7 月份，至今已经连续四个月没发布新机。去年 7-11 月，荣耀发布了 8 款机型。

此外，以往双十一是荣耀和小米厮杀最为激烈的战场，但今年荣耀在双十一异常沉默，连战报成绩都没有晒。而去年双十一，荣耀手机战报显示获得了天猫 + 京东 + 苏宁易购当日及累计手机销量冠军。

荣耀为自救而独立显得尤为紧迫。“在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻 ......”华为在今天的声明中也暗示了现在的处境异常困难。

离开华为后，荣耀 “能打”吗？

“新荣耀的未来仍存在较多未知数。”付亮告诉搜狐科技，新荣耀的资本结构是一个不稳定的结构，收购方都是财务投资，不参与决策，将来如何变化，对新荣耀未来有巨大影响。此外，新荣耀是否 IPO 上市，管理层能否融资后 MBO，是个看点。

从华为出走的荣耀是否会失去技术支撑？第一手机界研究院院长孙燕飚告诉搜狐科技，现在其实手机市场已经进入存量时代，技术的演变几乎到了极致，厂商之间的竞争往往更多集中在渠道、营销等方面。

另一位业内人士告诉搜狐科技：“会存在一定的劣势，因为出售之后，荣耀没有自研的 CPU 和高端机型，而且 6000 个工程师太少了 ，技术上的劣势主要会影响高端机型的发展。”

“但是荣耀未来的前景不比小米弱。”该人士认为，手机存量时代，厂家之间技术差距并不大，销售渠道、营销、战略、管理等一系列因素也很关键。比如传音手机几乎属于最低端，没什么技术优势，但因为掌握了非洲绝大数渠道，去年出货量全球第四。

该业内人士表示，15 年余承东提出 CBG 上市的想法，一直都无法实现，利用本次机会可以实现华为上市，只是改名叫荣耀。

天风证券分析师郭明錤在其研究报告中表示，华为出售荣耀手机业务对荣耀品牌、供货商与中国电子业是多赢局面。

郭明錤认为，一旦荣耀从华为独立，有助荣耀手机业务与供货商增长，可最大限度地保有此品牌且有助于中国电子业自主可控发展，荣耀可发展高端机型，在中高端机型的开发能力及营销上将会更有优势。同时，荣耀独立将对小米产生更大影响——后者市占率提升将低于市场预期。

2019 年，荣耀在中国手机市场排名第四、增长第二。虽然目前仍存在很多不稳定的因素，但可以预料到的是，荣耀的变动会深刻地影响手机行业的格局，尤其是国内手机市场。