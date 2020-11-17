联发科宣布 8500 万美元并购英特尔旗下电源芯片业务

11 月 16 日晚，联发科发布公告称，将透过子公司立锜并购 Intel 旗下 Enpirion 电源管理芯片产品线相关资产，预计总交易金额约 8500 万美元，交易完成日期暂定第四季，实际日期代相关法律程序完备后交割。

联发科指出，此次并购完成后，将拓展公司产品线，提供使用在 FPGA、SoC、CPU、ASIC 的整合式高频与高效率电源解决方案，瞄准企业级系统应用，以助扩大经营规模，提升经营绩效与竞争力。

Intel 官网显示，Intel Enpirion 电源管理模组为 DC 转 DC 降压转换产品，为市场上较高端的解决方案，可整合电源管理所需元件，满足 FPGA、ASIC、CPU 与其他半导体电源要求。

电源管理芯片常用在以电池作为电源的装置上，负责电子设备系统中电能的转换、配电、检测和其他电源管理，主要用来将源电压和电流转换为可由微处理器、传感器等负载使用的电源。

电源管理芯片应用范围广泛，其发展对于提升整机性能至关重要。

近期，电源管理芯片市场变动不断。

今年七月，ADI 宣布与 Maxim 达成最终协议，ADI 将以全股交易收购 Maxim 公司，市场占有率可望攀升至 14% ，与 TI 合计市场占有率高到 33%，随着两大电源管理芯片巨头市场占有率攀升，终端客户为确保供货稳定，势必会增加其他的供应商，联发科此次并购 Intel Enpirion 产品线，被看好将进入高端市场。

此前也有消息传出苹果 iPhone 生产线产出面临电源管理芯片短缺的困境，或难以满足年底假期旺季的需求。业内人士指出，随着 5G 的发展，所需的电源管理芯片数量大增，一部 4G 智能手机需要 1 到 2 颗电源管理芯片，一部 5G 智能手机需要 10 颗这类芯片，因此电源管理芯片对支持 5G 通讯技术的 iPhone 12 格外重要。

联发科近期积极发展 ASIC 业务，也取得 Google 的订单，整合 Intel Enpirion 产品线，可以为其在服务器市场的布局提供更加完善的解决方案，可以通过整合既有的 5G 芯片，拓展更多的方案。