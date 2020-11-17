荣耀渡劫，华为「渡海」

终于，华为出售荣耀一事尘埃落定，还比原计划 11 月 20 日提前了三天公之于众。一位业内人士向极客公园吐露，「提前三天公布消息，挺有意思的，但他们（华为、荣耀）肯定有自己的考量。」



11 月 17 日早间，多家企业发布联合声明，深圳市智信新信息技术有限公司已与华为投资控股有限公司签署了收购协议，完成对荣耀品牌相关业务资产的全面收购。出售后，华为不再持有新荣耀公司的任何股份。

而深圳市智信新信息技术有限公司是由深圳市智慧城市科技发展集团与 30 余家荣耀代理商、经销商共同投资设立，包括天音通信有限公司、苏宁易购集团股份有限公司、北京松联科技有限公司等等。

声明称，此次收购既是荣耀的一场自救，最大限度保障消费者、渠道、供应链等利益，更是一次产业互补。荣耀出售后，所有权的变化不会影响荣耀发展的方向，荣耀高层及团队将保持稳定。

华为随即发表声明，在产业技术要素不可持续获得、消费者业务受到巨大压力的艰难时刻，为让荣耀渠道和供应商能够得以延续，决定整体出售荣耀业务资产。对于交割后的荣耀，华为不占有任何股份，也不参与经营管理与决策。

荣耀获得「新生」，成为新荣耀，华为也将获得一部分资金收益，同时未来可以轻装前进。

一位荣耀员工告诉极客公园，「因事先签有保密协议，所以先前不方便透露太多，但（出售）已是公开的秘密。」有意思的是，在出售荣耀消息正式公布前夜，华为董事陈黎芳在心声社区发表讲话，称华为是全世界最穷又最舍得花钱的高科技公司，与苹果财报上的现金相比，华为少了一个数量级，意味深长。

华为出售荣耀可以看作国内手机行业的「分水岭」事件，也将成为华为终端业务发展历程上关键节点。尽管，出售荣耀，华为可能做出了刻骨铭心的艰难抉择，但特殊时期果断「甩包袱」，对华为、荣耀双方都是利好。

▲ 荣耀出售后，赵明微博认证「华为荣耀业务部总裁」变更为「荣耀终端有限公司 CEO」|荣耀

「坏事变好事」：荣耀不能等

早在华为出售荣耀正式落地之前，不少业内人士就向极客公园表达了近乎一致的观点，华为出售荣耀是一场双赢，利好双方发展。一方面，华为终端可以优先保证 Mate、P 系列高端手机产品线的供应，获得一部分资金收益，战略更为聚焦；另一方面，与其坐以待毙，不如放手一搏，让荣耀有生存的可能性。

Canalys 分析师贾沫曾经告诉极客公园，华为的精力越来越转向软件，荣耀完全可以通过作为第三方公司，侧面帮助华为构建软件生态，对华为未来转型提供支持。此外，荣耀从采购端、供应链上下游、设计端以及线上线下渠道均布局深远，之前就已经独立运转，荣耀出售后，无论在国内市场，亦或是国际市场，在入门直至高端市场都可能迎来更多的机会点。

而本次出售涉及几十家代理商、经销商，是一场联合运作的结果。

「荣耀采用这种方式重组，是过去中国手机发展二十年来，最好的一种股东结构方式。过去 OPPO、vivo、金立都是由经销商、代理商持有公司股份，这使得手机企业有了强大的市场执行力。同时，OPPO、vivo、金立的经销商持有股份后，赚得盆钵满钵，成为广为流传得造富故事。今天荣耀给了机会，大家一定要参与。」第一手机界研究院孙燕飚对极客公园解读了荣耀出售的声明信息。

更重要的是，荣耀已经不能再等了。

目前为止，荣耀今年只举办了四场手机发布会，最近一场新品发布是 11 月份的荣耀手环 6，与荣耀在巅峰时期平均一个月召开一场手机发布会的节奏相距甚远。而手机市场用户遗忘度高，需要通过较高频度的新品发布，抢占用户注意力。

极为缓慢的新品迭代频率无疑是非正常的。一位业内人士曾告诉极客公园，在下沉市场，荣耀第三方渠道缺货较为严重。

在有限库存情况下，华为必须在主品牌高端产品线，与子品牌荣耀之间做出抉择。无疑，华为选择了前者，优先保证利润较高的高端手机产品线芯片供应，荣耀注定成为「弃子」。

2011 年，为对抗互联网手机品牌华为成立荣耀子品牌，2013 年，荣耀独立运营。华为与荣耀一个面向高端市场，一个面向中低端市场，通过打配合战，迅速收割国内市场份额第一名。华为在全球市场攻城略地，离不开荣耀的鼎力相助。

如今，华为出售荣耀成为定局，华为也有更多精力考量未来的发展战略与业务重心。

▲ Mate40 系列发布会上的汽车产品展示|华为

布局汽车全栈：华为拿钱「渡海」

华为首先需要保证 Mate 高端手机系列的国内供应。

不久前，华为在国内召开 Mate40 系列发布会，产能问题成为大家关注焦点，Mate4012 月份方能供货，Mate40 RS 保时捷版本一上线就被抢购一空，供货问题或成为华为未来几个月主要的聚焦点之一。

此外，Mate40 系列发布会最大的亮点在于，发布会有接近五分之一的篇幅在介绍华为汽车领域的布局，华为发布了「智能汽车解决方案品牌 HI」。囊括一个全新的计算与通信架构和 5 大智能系统，智能驾驶，智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云，以及激光雷达、AR-HUD 等全套的智能化部件。以及车机内容服务的 HMS for Car、车内互联投屏的 HiCar、车载智慧屏等产品。

又是一次软件与硬件，To B 兼 To C 的全栈式布局。「华为距车企只剩下一张外壳。」

智能手机业务面临困境，华为智能汽车业务布局却在不断提速。

三天前，长安汽车宣布，联合华为和宁德时代打造一个全新高端智能汽车品牌。而来自产业链消息，华为消费者 BG 与智能汽车 BU 或将加速整合，汽车业务将由余承东负责。2019 年 5 月，华为成立智能汽车解决方案 BU，隶属于 ICT 管理委员会管理，但智能汽车 BU 与消费者 BG 业务存在交叉，如两者正式合并，将有利于汽车业务更好地发展。

汽车市场是一个比手机市场更大的「蛋糕」。

IDC 数据显示，2019 年，全球手机出货量为 18.02 亿部，市场规模为 5021 亿美元。相比之下，仅汽车中车联网一项，在 2025 年国内市场就拥有近 9550 亿元的市场空间。

华为出售荣耀无疑是一次内科、外科兼有的巨型手术，带给华为终端前所未有的挑战，同时，「失去」部分手机业务，并不妨碍华为在新的、更大的汽车领域中破茧成蝶、吹响号角。冬天终会过去，敢于顺势而为的企业也将重获精彩。