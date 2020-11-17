不想做主播的 “小助理”不是好助理

“一般网友都知道李佳琦，很少有人知道付鹏，但是现在单干了，一说李佳琦的小助理大家也就慢慢熟悉了。”

谈及付鹏的 “单飞”，某知名 MCN 机构的直播选品助理李芊感叹万千。她坦言不仅知名主播，很多主播的助理其实也都有很大的精神压力，“付鹏自己也说过，因为压力过大还去看过心理医生，慢慢地心态才逐渐地调整了过来。”

在很多直播圈的助理们看来，付鹏的成功也可能成为自己的榜样，“站在巨人的肩膀上”更容易成就自己的人生。也有业内人士表示，不想当主播的 “小助理”，不是合格的 “小助理”。而在直播持续 “高烧”的驱使下，“小助理”付鹏的成功能否被更多人复制？

直播 “小助理”事多钱少

“要不是想将来做主播，我才不会去干助理的活呢。”

有五年电商供应链选品经验的李芊，在 2019 年初加入了杭州这家 MCN 机构，成为了直播选品助理。她告诉懂懂笔记，其实做这行以后大家也都明白，直播带货做好了个人收益极为可观，在她看来，付鹏说再多原因，其实本质上就是想要自己单干，成为吸金的带货主播而不是 “小助理”。

的确，11 月 9 日付鹏的小红书双十一直播开启，根据官方直播战报数据显示，付鹏直播不到一小时销售额已经突破了 1000 万元。而在此前的 10 月 21 日晚，付鹏独挑大梁的直播 “首秀”，人气值显示也接近 2 亿。

作为最关注付鹏成长脉络的 “粉丝”，李芊一年多来对付鹏的每场直播都仔细观察和分析过，她希望能够复刻付鹏的成长道路。“目前机构的每位头部主播都配了两名选品助理，我每天工作的时间都在 12 个小时以上，工作内容除了要筛选产品之外，还要提前吃透产品卖点，为主播撰写直播文案。”

通常主播下午 4、5 点左右上班，而她和另外一位助理中午 12 点就要到位，晚上直播结束回到家，通常都已经是凌晨。李芊坦言，家人看她工作忙碌都很心疼，闺蜜也以为她加入了直播行业之后，早就赚了大钱，“事实上，我的工资和刚入职时相比，这两年几乎没有明显变化。”

目前，李芊的底薪仍是 3500 元，每月算上佣金提成，税后拿到手不到 7000 元，收入明显比电商平台的选品岗位低不少。她在杭州租住的一居室，租金就高达 2800 元，“没办法，为了离公司近，每天节约通勤时间，只能租住在市中心。”

她也知道，自己所 “服务”的这位主播，今年以来收入明显见长。有知情的同事向她透露，机构内的头部主播每月税后收入将近 20 万元。聊起这个话题，她多少有些不平，认为主播的工作虽然并不轻松，但也比选品、助理简单得多。

“我就是在积攒经验，忍忍吧。论长相不比她们差，屏幕上漂亮动人的女主播们也是靠化妆和滤镜。”李芊表示，主播唯一让她服气的，便是面对镜头时的胆量，讲解商品时的从容，自己可以通过锻炼满门培养这种能力。

问及李芊为何不选择跳槽，她坦言无论跳槽到哪一家 MCN 机构，无非也只是 “打工人”，领着低廉的工资收入，像 “干电池”一般被公司榨取剩余价值。

李芊表示，早在付鹏离开李佳琦直播间 “单飞”之前，她就萌生了成为网红主播的目标，“公司里曾有选品助理利用工作的便利，学习了很多直播知识和经验，还积攒了不少人脉资源，后来跳到别的 MCN 做主播，小日子过得真的很滋润。”

因此，她也在学习和忍耐中盼着有朝一日 “翅膀硬了”，能像付鹏一样 “单飞”，独挑大梁成就自己的一番事业。

那么，MCN 的工作经历和历练，真的能让更多 “小助理”成为主播吗？

“小助理”也在争露脸的机会

“想学东西，就要自己争取机会。”

当懂懂笔记问及这近两年时间里，她是否学习了到自己想要的直播干货时，李芊坦言，机会真的不多。在工作过程中，她一直力争给公司、主播的印象都是积极主动，为的只是争取像 “小助理”付鹏一样，能有直播练手的机会，“直播上架的商品动辄几十上百款，主播很难记住全部的卖点，有时会允许助理一同上镜直播。”

为了上镜，她甚至在选品、撰写文案时动了一点 “手脚”，撰写大段大段的商品卖点，让主播一时半会儿难以记住，而部分商品文案也故意写得难懂且拗口。偶尔，机会来了，主播会主动与她沟通，甚至邀请她坐到镜头前辅助直播。

“方法还挺有效的，双十一这段时间直播的商品实在太多了，主播就申请让我在一旁辅助来着。”聊及上镜 “练手”的那三场直播，李芊喜形于色。

不过，对于直播时的感觉她也承认，“相当紧张，所以表现不是太好，但总算迈出了第一步。”

除了争取上镜直播练手的机会之外，她也在自己擅长的供应链领域下足了一番功夫，通过讨好直播业务员，争取到了与合作企业、商家探讨直播内容的机会，在博取企业、商家好感同时，掌握一些客户资源。

“如果有一天我决定‘单飞’了，那么我既有上镜直播经验，也有供应链的资源，这才有一定的保障。”李芊表示，对于 MCN 机构而言，商品供应链企业、厂家相当于 “金主爸爸”，地位非同小可，只要有供应链资源，直播不愁没有机会。

至于平台资源，她也清楚是草根主播的 “弱项”，除非影响力巨大的头部主播，不然离开了 MCN，也就失去了平台资源的扶持，“所以在工作当中，我也会和别的有合作关系的 MCN 保留好关系。”

尽管将 “单飞”的路安排得明明白白，但是李芊还是免不了会担心。她告诉懂懂笔记，目前 MCN 圈子有类似想法的人其实并不少，上至选品助理、内容策划，下至直播的业务员，都想借着 MCN 机构的资源练手，改变自己 “打工人”的命运。

她也明白，大家主要是心态上都有些 “羡慕嫉妒恨”吧，看到自己与主播收入差距，心理很不平衡，“骨子里都想要成为当红主播那样的人上人，让公司供着呗。”

MCN 也在防着 “小助理”

“现在公司招人（助理），尽量不招漂亮、滑头的，老老实实的最好。”

聊及直播选品助理跳槽、“单飞”的话题，广州某大型 MCN 机构的负责人于海（化名），气便不打一处来。他告诉懂懂笔记，最近两年经常有应届毕业生应聘成为直播选品助理，在学到选品技巧、直播技巧后便跳槽到其它机构。也有选品助理想尽办法，在直播间混脸熟之后，签约了别的 MCN 成为主播。

更让他生气的是，部分助理甚至拉拢公司资源，将企业、商家人脉当成自身的能力优势去签约别的 MCN 机构，只为拿到更高的薪资待遇。

“很多助理都认为，自己和主播同样出身草根，主播之所以红了，收入超高，纯粹是因为入行早，运气好罢了。”于海表示，助理在和主播公事的过程中，常常容易因为收入差距的问题对主播心生妒忌，甚至下决心取代主播，跳槽 “单飞”。

在他看来，MCN 之所以重视、签约、培养主播，只因为主播在成名之前付出过常人难以付出的代价。因此，收入高也都在情理之中，“头部主播基本都有不为人知的苦难史，都有想删掉的过往。起初，很多小主播都是靠抛弃尊严、面子赚取流量和知名度的。”

于海以美妆男主播为例，在李佳琦还未成名之前，男生坐在镜头前化浓妆或是行为举止稍显妩媚，都会被 “直男”观众唾弃，心理上承受着巨大压力。还有大量女主播为了流量不顾形象自黑搞笑，所谓影响力和认同感都是用尊严和颜面换来的。

“但到了同样出身草根的助理这儿，就成了运气，成名、签约、高收入只是因为运气好。”正因为直播行业有别于其它领域，从主播到助理，都有妒忌、竞争的现象存在，选品助理、直播策划也有薅公司资源、跳槽 “单飞”的嫌疑。所以，于海开始学其他 MCN 同行、直播机构，给 HR 部门立了规矩——招聘员工，尽量招颜值低且不滑头的。

他坚持认为，助理老实些就可以，别有心眼，“毕竟资源是 MCN 之间竞争的壁垒，自然也怕资源被助理圈走。”

据艾媒咨询发布的报告显示，从 2019 年 6 月开始，主播市场需求呈现波动上升趋势，到 2020 年 3 月主播市场需求持续上升，仍未到达峰值点。目前，直播行业 “门槛低”、“薪资高”、“需求大”的特点，也吸引了大量人才加入，其中不乏有直播行业从业经验的人士。

显然，不想成为主播的 “小助理”不是合格的 “小助理”。毕竟，与主播的收入差距，时常 “刺痛”着直播助理的内心，埋下妒忌的种子，萌生了取而代之甚至超越对方的想法，在工作中委屈求全，都只是为了有朝一日华丽变身。

而以平台资源、供应链资源作为竞争壁垒的 MCN 机构，也在担心别有用心的直播助理会圈走机构的资源、人脉，另立门户、独挑大梁。因此越来越多的机构也在想尽办法，围堵、扼杀助理的主播梦。

或许，并不是所有的 “小助理”都能如付鹏那般顺利 “转正”成为主播。但是梦想总要有的，万一……