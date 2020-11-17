我国首个深空天线组阵系统正式启用：“天问一号”“嫦娥四号”有了新帮手

IT之家11月17日消息 据人民日报报道，经过近两年建设，我国首个深空天线组阵系统已在西安卫星测控中心喀什深空站正式建成并完成各项调试测试工作，于近日正式启用，直接投入到 “天问一号”“嫦娥四号”任务中。

该系统提高了地面系统对深空探测器下行数据的接收能力，为我国执行各类深空探测任务提供有力测控支持。

随着中国人迈向深空的脚步越走越远，仅靠单个大口径测控天线已经不能满足深空测控任务对测控和数据传输的需求。为提高地面系统对深空探测器下行数据的接收能力，西安卫星测控中心喀什深空站新建3座35米口径天线，与该站原有的1座35米天线组成4×35米的深空天线组阵系统，达到等效66米口径天线的数据接收能力，探测距离和接收灵敏度较现有设备将得到大幅提升，为我国执行各类深空探测任务提供有力测控支持。

下面是视频。

IT之家获悉，该系统不仅可以实现对单个深空探测器的高精度跟踪测控，每台天线也可单独工作，实现对多个深空目标的同时跟踪。此外，该系统可以与国内外其他天文台站实现异地组阵，开展联合射电天文观测活动。

预计今年底前，我国还将实施“嫦娥五号”月面采样返回任务。目前，各深空站已经圆满完成星地接口验证以及星地对接工作，并在天问一号与嫦娥四号任务间隙抓紧开展设备维护、日常性设备指标测试以及任务针对性训练，为圆满完成任务做好充足准备。