探秘深圳首批 5G 全覆盖的地铁

2020 年 8 月 18 日上午，11 点 30 分，深圳地铁 10 号线正式开通运营。

地铁 10 号线以 “智享极致通勤”为主题，线路穿梭深圳重点科技智慧园区，是深圳市 “东进战略”的重要交通支撑。从福田口岸站到平湖，仅用 54 分钟即可到达，将大大缓解福田中心区至坂田段的交通压力，成为深圳轨道交通的又一条 “南北动脉”。

新晋网红车站 “华为站”就设在 10 号线上。深圳规划和自然资源局地名规划处考虑到华为公司片区占地 100 多万平方米，在坂田建成多年，已演化成为具有地名意义的区片名称，所以采用了 “华为站”命名。

▲图：深圳地铁 10 号线华为站

华为站的站名是有设计的繁体毛笔字，站厅层面积扩展至两倍，站厅内 6 根柱子均安装了 LED 显示屏，并启用了多种智能设备，与高科技主题相呼应，成功带动了一波合影 “打卡”热潮。

▲图：新建华为站用户合影打卡

更具有意义的是，10 号线也是深圳首批 5G 全覆盖的地铁线，乘客无论是从站厅站台还是在地铁上，都可享受到 5G 网络带来的高速体验。

地铁线路的环境多样，既有站台站厅这样的开阔区域，也有隧道这样的封闭狭长区域，要实现 5G 全覆盖并非易事。为了达成全覆盖的目标，深圳移动使用了多模一体化有源室分系统，实现了地铁站厅站台内 2G/4G/5G 多频段多制式一次性部署，同时覆盖；另一方面，在沿线隧道内首次使用漏缆完成 4G/5G 共部署，有效解决了运营商共建共享 5G 覆盖的问题。让地铁 10 号线的乘客无论是在站厅、站台，还是在地铁车厢内，都可随时随地接入到 5G 网络。

在深圳地铁、华为以及深圳移动的共同努力下，仅用十周就完成了站台、站厅和隧道站点的设备安装和调试工作，实现了 5G 网络全覆盖。要知道，工作人员只能在夜间地铁试运行停运的几个小时内完成安装与调试工作，如此高的效率背后也是深圳速度。

只有 5G 覆盖还不够，在高速移动场景下，电磁波会产生多普勒效应，导致基站发射的频率与手机接收的频率不同，造成的多普勒频移会使车厢内高速移动的用户终端可使用的资源降低，严重影响 5G 使用体验。为了让用户在地铁车厢内也能享受高质量的 5G 网络，深圳移动在地铁场景引入了超级小区合并、高速移动性特性 - 频率纠偏、虚拟专网等创新特性，最大程度减少了多普勒频移、频繁切换等高速移动带来的影响，同时合理配置站厅、站台、隧道出入口的切换带，保障平滑切换，真正让用户在任何区域都能享受 800Mbps + 的超高速网络体验。