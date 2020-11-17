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一加 8T 手机 OxygenOS “热修复”更新发布：性能提升和优化

2020/11/17 19:49:08 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月17日消息 外媒 mspoweruser 报道，一加已经开始向印度、欧洲和北美的 OnePlus 8T 用户推出新的 OxygenOS“热修复”更新。此次更新版本号为 11.0.4.5，提供了很多问题的修复、性能提升和优化。

IT之家获悉，OxygenOS 11.0.4.5 更新包括优化通话稳定性、优化成像效果、修复 NFC 问题、提高相机稳定性等

下面是更新日志：

系统

  • 优化了通话稳定性。

  • 提高系统功耗性能，减少发热。

  • 改善防误触功能，提供更好的游戏体验。

  • 优化了部分主流游戏的流畅性，降低卡顿风险。

  • 通过在 3 种模式间切换时添加通知信息，优化了通知滑块的用户体验。

  • 修正了横屏模式下状态栏一直悬停在屏幕上的问题。

  • 修正了小概率下无法开启 NFC 的问题。

摄相机

  • 优化了成像效果，为你带来更好的拍摄体验。

  • 提高相机稳定性

网络

  • 优化移动网络连接，提高网络强度与信号。

  • 修复了玩游戏时网络中断的小概率问题。

一加正在分阶段推出 OxygenOS 11.0.4.5 更新，这意味着如果你使用的是 OnePlus 8T，更新现在可能不会立即出现在你的智能手机上。同时，你现在只需前往设置 >系统 >系统更新，就可以检查获取更新。

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关键词：一加8T一加手机

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