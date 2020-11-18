首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Mac之家>Mac新闻

苹果 M1 编译代码速度与 2019 年 Mac Pro 一样快，耗电更少

2020/11/18 6:39:15 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：

IT之家 11 月 18 日消息 到目前为止，我们已经看到了许多基准测试结果和测评，展示了苹果新的 M1 芯片在 Mac 上的突破性性能，但如果再加上电池续航指标，其改进就更加令人印象深刻了。

TechCrunch 的 Matthew Panzarino 在多款 Mac 上编译了 Safari 浏览器引擎 WebKit 的开放源代码，如预期的那样，基于 M1 的机型比基于英特尔的机型更快地完成了任务。

例如，搭载 M1 的新款 13 英寸 MacBook Pro 编译 WebKit 只用了 20 分 43 秒，比最新的基于英特尔的 13 英寸 MacBook Pro 快了一倍多，后者用了 46 分 10 秒。实际上，基于 M1 的 MacBook Pro 在测试中的表现几乎与 2019 款 Mac Pro 完全一致

IT之家了解到，唯一的例外是 MacBook Air，在测试中比 2019 年 Mac Pro 慢了大约 5 分钟，因为由于其无风扇设计，会启动热节流影响处理性能。

如前所述，当考虑到电池续航时，M1 的表现更加令人印象深刻。在各种 Mac 上的 WebKit 编译完成后，基于 M1 的 MacBook Air 和 13 英寸 MacBook Pro 的电池剩余均为 91%，而高端的 16 英寸 MacBook Pro 为 61%，基于英特尔的 13 英寸 MacBook Pro 仅为 24%。

总而言之，苹果关于其芯片将提供业界领先的每瓦性能的承诺似乎是成立的。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：M1Mac

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用