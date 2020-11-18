三次角膜移植后，他发明一款声控机器人戴摘隐形眼镜

（原标题：三次角膜移植后，他发明声控机器人戴摘隐形眼镜，公司已创立 8 年）



如何摘取隐形眼镜？

在网上搜索一番，我们会得到答案：清洗双手，对着镜子用左右手中指分别轻拉上下眼睑，使黑眼球完全暴露在空气中。接着，用右手食指、拇指接触镜片边缘，把镜片向中间拱起、脱离眼球。这之后，再对镜片进行清洁。

然鹅对于手残党来说，每次摘取隐形眼镜还是好难。

幸运的是，美国佛罗里达州一位名叫 Craig Hershoff 的老爷爷设计了一款帮助用户戴/取隐形眼镜的机器人——有了这样的机器人，用户只要撑开眼皮就好了。

当然，这款机器人不仅仅是手残党福音，其受众还有那些因眼科疾病需要佩戴隐形眼镜的患者、因身体缺陷不能顺利佩戴隐形眼睛的群体。

从患者到发明家

眼睛是一种很敏感的器官，要把一个物体直接贴在眼球上本来就存在一定风险，尤其是对于那些身体有缺陷的人来说，他们的双手抓取一个小物件甚至都不够稳定、灵活，更何况是小小的一片隐形眼镜。

这款机器人的发明者、CLIARA 光学设计公司的创始人 Craig Hershoff 就曾有着这样的困扰。

2000 年，Craig Hershoff 被诊断出患有后部多形性角膜营养不良，这种病也被称为富克斯角膜内皮营养不良，是一种典型的角膜后部营养不良，导致 Craig Hershoff 几乎失明。这之后，他在 10 年内接受了三次角膜移植，经历了多年的视力低下、视疲劳、视力丧失等等问题。

期间，他发现了一种「巩膜隐形眼镜」（scleral contact lenses），对于其视力恢复起到了很大的作用。

医学上，在普通隐形眼镜或框架眼镜无法有效矫正患者视力时，巩膜镜就派上了用场。

巩膜镜为何物？

我们常说的黑眼球和白眼球，在医学上分别是角膜和巩膜。



本质上，巩膜镜就是一种隐形眼镜，但又不同于一般的隐形眼镜——我们常说的隐形眼镜是角膜接触镜，主要戴在角膜上；巩膜镜顾名思义覆盖到了巩膜。因此巩膜镜的直径一般大于普通隐形眼镜，小巩膜镜直径 15-18 mm，大巩膜镜直径在 18 mm 以上。

不幸的是，Craig Hershoff 在妻子去世后曾一度有着焦虑情绪，甚至于双手颤抖的程度都不能保证他正常佩戴巩膜隐形眼镜了。



在接受 CNN 采访时，他表示：

不敢想象如果我再也不能戴隐形眼镜，后有怎样的后果。

于是，Craig Hershoff 开始设计“专治手抖”的巩膜镜戴取工具。

从手动工具到全自动机器人

多年前，Craig Hershoff 先是发明了一款名为 Chio 的手动隐形眼镜摘除工具。

外形上，Chio 有两端，一端用于戴，一段用于取，摘取端附近有个安全按钮，只要按下按钮、用吸盘对准隐形眼镜、松开按钮三个步骤，隐形眼镜就能被取下来。

整体小巧轻便，占不了多少地方。虽然只是手动设备，但有了它，戴取的动作不到一分钟就能完成。



实际上这种手持设备适用于多种隐形眼镜，但具体用途有所区别：

可戴/取：巩膜镜、硬性透氧性角膜接触镜（RGP，Rigid Gas Permeable Contact Lens，指一种高透氧的隐形眼镜，更为健康安全，不易引起缺氧、干眼症、角膜内皮细胞数改变）。

仅佩戴：所有软性和混合性镜片。

Chio 由医用级 ABS 塑料 3D 打印制成，已获美国 FDA 许可，官网显示其售价为 19.95 美元。

Chio 之后，Craig Hershoff 设计了机器人 Cliara，它是 Contact Lens Insertion and Removal Apparatus（隐形眼镜佩戴和取出设备）一词的首字母缩写。

2012 年，Craig Hershoff 还因此在迈阿密创立了一家名为 CLIARA 的生物识别设计公司。

在使用方面，这款机器人完全无需用户动手，可通过语音指令激活，依靠吸力安全地抓取隐形眼镜。在此过程中，机器人可以利用吸盘来精确地测量戴取镜片所需的力度。

同时，Cliara 附带了一个摄像头，在戴取过程中用户可以通过一块小屏幕看到整个过程的实时视频，就像是自己在控制着整个设备，可见设计者也考虑到了安全性问题以及用户可能存在的担心。

当然，Craig Hershoff 也表示：建议先咨询医师。

该机器人目前正在波士顿进行临床试验，Craig Hershoff 希望它能在 2021 年获得美国 FDA 许可，从而正式推出，为用户提供针对多种视力问题的通用解决方案。

在 Craig Hershoff 看来，他的这项设计可以帮助到很多人——患有震颤或神经系统疾病的患者，或者那些单纯害怕戴取隐形眼镜的新手。

不过，机器人帮忙戴取隐形眼镜，想想还是有点担心。

问题来了：

这样的机器人，你会考虑吗？

引用来源：

https://gizmodo.com/contact-lens-removing-robot-requires-more-faith-in-tech-1845585979

https://www.cliaraeyes.com/

https://edition.cnn.com/2020/11/08/us/florida-man-contact-lens-robot-trnd/index.html