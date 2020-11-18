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三次角膜移植后，他发明一款声控机器人戴摘隐形眼镜

雷锋网 2020/11/18 7:10:35 责编：问舟
评论：

 （原标题：三次角膜移植后，他发明声控机器人戴摘隐形眼镜，公司已创立 8 年）

如何摘取隐形眼镜？

在网上搜索一番，我们会得到答案：清洗双手，对着镜子用左右手中指分别轻拉上下眼睑，使黑眼球完全暴露在空气中。接着，用右手食指、拇指接触镜片边缘，把镜片向中间拱起、脱离眼球。这之后，再对镜片进行清洁。

然鹅对于手残党来说，每次摘取隐形眼镜还是好难。

三次角膜移植后，他发明声控机器人戴摘隐形眼镜，公司已创立 8 年

幸运的是，美国佛罗里达州一位名叫 Craig Hershoff 的老爷爷设计了一款帮助用户戴/取隐形眼镜的机器人——有了这样的机器人，用户只要撑开眼皮就好了。

当然，这款机器人不仅仅是手残党福音，其受众还有那些因眼科疾病需要佩戴隐形眼镜的患者、因身体缺陷不能顺利佩戴隐形眼睛的群体。

从患者到发明家

眼睛是一种很敏感的器官，要把一个物体直接贴在眼球上本来就存在一定风险，尤其是对于那些身体有缺陷的人来说，他们的双手抓取一个小物件甚至都不够稳定、灵活，更何况是小小的一片隐形眼镜。

这款机器人的发明者、CLIARA 光学设计公司的创始人 Craig Hershoff 就曾有着这样的困扰。

三次角膜移植后，他发明声控机器人戴摘隐形眼镜，公司已创立 8 年

2000 年，Craig Hershoff 被诊断出患有后部多形性角膜营养不良，这种病也被称为富克斯角膜内皮营养不良，是一种典型的角膜后部营养不良，导致 Craig Hershoff 几乎失明。这之后，他在 10 年内接受了三次角膜移植，经历了多年的视力低下、视疲劳、视力丧失等等问题。

期间，他发现了一种「巩膜隐形眼镜」（scleral contact lenses），对于其视力恢复起到了很大的作用。

医学上，在普通隐形眼镜或框架眼镜无法有效矫正患者视力时，巩膜镜就派上了用场。

巩膜镜为何物？

我们常说的黑眼球和白眼球，在医学上分别是角膜和巩膜。

本质上，巩膜镜就是一种隐形眼镜，但又不同于一般的隐形眼镜——我们常说的隐形眼镜是角膜接触镜，主要戴在角膜上；巩膜镜顾名思义覆盖到了巩膜。因此巩膜镜的直径一般大于普通隐形眼镜，小巩膜镜直径 15-18 mm，大巩膜镜直径在 18 mm 以上。

不幸的是，Craig Hershoff 在妻子去世后曾一度有着焦虑情绪，甚至于双手颤抖的程度都不能保证他正常佩戴巩膜隐形眼镜了。

在接受 CNN 采访时，他表示：

不敢想象如果我再也不能戴隐形眼镜，后有怎样的后果。

于是，Craig Hershoff 开始设计“专治手抖”的巩膜镜戴取工具。

从手动工具到全自动机器人

多年前，Craig Hershoff 先是发明了一款名为 Chio 的手动隐形眼镜摘除工具。

外形上，Chio 有两端，一端用于戴，一段用于取，摘取端附近有个安全按钮，只要按下按钮、用吸盘对准隐形眼镜、松开按钮三个步骤，隐形眼镜就能被取下来。

三次角膜移植后，他发明声控机器人戴摘隐形眼镜，公司已创立 8 年

整体小巧轻便，占不了多少地方。虽然只是手动设备，但有了它，戴取的动作不到一分钟就能完成。

三次角膜移植后，他发明声控机器人戴摘隐形眼镜，公司已创立 8 年

实际上这种手持设备适用于多种隐形眼镜，但具体用途有所区别：

  • 可戴/取：巩膜镜、硬性透氧性角膜接触镜（RGP，Rigid Gas Permeable Contact Lens，指一种高透氧的隐形眼镜，更为健康安全，不易引起缺氧、干眼症、角膜内皮细胞数改变）。

  • 仅佩戴：所有软性和混合性镜片。

Chio 由医用级 ABS 塑料 3D 打印制成，已获美国 FDA 许可，官网显示其售价为 19.95 美元。

Chio 之后，Craig Hershoff 设计了机器人 Cliara，它是 Contact Lens Insertion and Removal Apparatus（隐形眼镜佩戴和取出设备）一词的首字母缩写。

2012 年，Craig Hershoff 还因此在迈阿密创立了一家名为 CLIARA 的生物识别设计公司。

三次角膜移植后，他发明声控机器人戴摘隐形眼镜，公司已创立 8 年

在使用方面，这款机器人完全无需用户动手，可通过语音指令激活，依靠吸力安全地抓取隐形眼镜。在此过程中，机器人可以利用吸盘来精确地测量戴取镜片所需的力度。

三次角膜移植后，他发明声控机器人戴摘隐形眼镜，公司已创立 8 年

同时，Cliara 附带了一个摄像头，在戴取过程中用户可以通过一块小屏幕看到整个过程的实时视频，就像是自己在控制着整个设备，可见设计者也考虑到了安全性问题以及用户可能存在的担心。

当然，Craig Hershoff 也表示：建议先咨询医师

该机器人目前正在波士顿进行临床试验，Craig Hershoff 希望它能在 2021 年获得美国 FDA 许可，从而正式推出，为用户提供针对多种视力问题的通用解决方案。

在 Craig Hershoff 看来，他的这项设计可以帮助到很多人——患有震颤或神经系统疾病的患者，或者那些单纯害怕戴取隐形眼镜的新手。

不过，机器人帮忙戴取隐形眼镜，想想还是有点担心。

问题来了：

这样的机器人，你会考虑吗？

引用来源：

https://gizmodo.com/contact-lens-removing-robot-requires-more-faith-in-tech-1845585979

https://www.cliaraeyes.com/

https://edition.cnn.com/2020/11/08/us/florida-man-contact-lens-robot-trnd/index.html

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关键词：机器人

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