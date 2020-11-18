美股因疫情受挫，苹果削减对中国制造伙伴投资 50 亿美元

北京时间 11 月 18 日消息，对激增的新冠确诊病例和新一轮经济封锁的担忧，以及疲软的零售数据，打压美股今天走低。截至收盘，道指跌 167.09 点，跌幅为 0.56%，报收 29783.35 点；标普 500 指数跌 17.38 点，跌幅为 0.48%，报收 3609.53 点；纳指跌 24.79 点，跌幅为 0.21%，报收 11899.34 点。

美国主要科技巨头多数下跌：

图 2：美国主要科技巨头

中国主要科技股大多数下跌：

图 3：中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

图 4：上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

图 5：与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

图 6：下跌的其他中概股

图 7：蔚来盘后大跌 原因或是第四季度增速将放缓

蔚来第三季度调整后净亏损为 1.47 亿美元，合每股 12 美分，低于华尔街预期的 20 美分。营收增长 146% 至 6.666 亿美元，略高于分析师预期的 6.64 亿美元。蔚来对第四季度营收的展望也高于华尔街预期。第三季度蔚来交付量由上年同期的 4799 辆增长至 12206 辆，汽车毛利率增长至 14.5%。今天常规交易中，蔚来股价上涨 1.01 美元，涨幅为 2.22%，报收于 46.59 美元，盘中一度摸高 49.37 美元。盘后交易中，蔚来股价一度下跌 3.65%，原因可能是第四季度营收增速将会放缓。

图 8：订阅用户数量减少和业绩展望疲软，爱奇艺大跌近 15%

昨天发布第三季度财报后，星期二常规交易中爱奇艺股价大跌，原因是订阅用户数量减少和业绩展望疲软。爱奇艺 11 亿美元的营收比分析师预期高出 0.2 亿美元，亏损合每股 0.24 美元，也优于分析师预期。截至第三季度末，爱奇艺订阅用户由上年同期的 1.058 亿、第二季度末的 1.049 亿减少至 1.048 亿，与 3 月份的 1.189 亿相比，更是减少了 1410 万。虽然爱奇艺订阅用户数量出现减少，但主要竞争对手却逆势增长。腾讯上周披露，第三季度末视频用户比上年同期增长 2000 万至 1.2 亿，反超爱奇艺。爱奇艺预计第四季度营收将介于 10.7 亿至 11.4 亿美元之间，增幅介于正、负 3% 之间。爱奇艺估值相当高。在今天大跌前，爱奇艺市值接近年营收的 5 倍。由于营收增长停滞，仍然在亏损，星期二，投资者显然在评估爱奇艺市值如此高是否合理。Loop Capital Markets 分析师洛布 · 桑德森（Rob Sanderson）发表投资报告称，“我们考虑到上线内容减少和疫情得到有效控制后人们生活恢复常态会放慢订阅用户增长速度，但仍然会增长。我们认为，爱奇艺股价如此高的一个原因是，市场认为腾讯或阿里巴巴迟早会收购它。”今天常规交易中，爱奇艺股价下跌 4.06 美元，跌幅为 14.62%，报收于 23.71 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌不一，其中上涨的公司包括：

图 9：上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

图 10：下跌的其他国外科技股

图 11：苹果将面向中国制造合作伙伴的设备资本支出削减 50 亿美元

Bernstein 分析师托尼 · 萨克纳吉（Toni Sacconaghi）星期二发表投资报告称，过去 2 年，苹果把对中国供应商制造设备的支出削减了约 50 亿美元，资本支出的减少，使得苹果自由现金流增长了约 60 亿美元。今年以来，苹果股价累计上涨逾 60%。萨克纳吉表示，机器、设备和内部使用软件通常占到苹果资本支出的约 75%，数据中心以及向供应商提供设备是资本支出最高的两个部分。通过与苹果沟通，萨克纳吉认为它在制造设备方面的资本支出近期内不会恢复到之前水平。萨克纳吉称，不同于苹果说法的是，他的团队认为，苹果削减面向供应商的资本支出的主要原因，是更自信能采购到足够元器件，无需再为制造商合作伙伴提供资金。报告指出，资本支出的削减还有助于自由现金流的增长。萨克纳吉预计，2020 年苹果利润率将因此提升近 0.7%，2021 年提升 0.4%。不过他也提醒说，减少对合作伙伴的投资，苹果采购的部分元器件价格可能会上涨。萨克纳吉对苹果股票评级为 “持有”，给出的目标股价为 100 美元。在研究苹果股票的分析师中，25 人给予 “买进”评级，11 人给予 “持有”评级，3 人给予 “卖出”评级。另外，Evercore ISI 认为，iPhone 12 将帮助苹果恢复在中国市场的增长。

图 12：特斯拉将成为标普 500 指数成分股 华尔街这样说

星期二盘前交易中，特斯拉股价一度上涨 11%，使特斯拉市值增加约 400 亿美元。标普道琼斯指数表示，特斯拉的加入，追踪标普 500 指数的投资基金可能将会出售价值约 510 亿美元的其他成分股股票，以使投资组合准确地反映该指数。瑞士信贷分析师丹 · 列维（Dan Levy）发表投资报告称，不利于特斯拉成为标普 500 指数的一个因素可能是高涨的股价，最近的回落，为追踪标普 500 指数的投资者建仓提供了更好的机会。在特斯拉下个月正式成为标普 500 指数成分股前，市场上会出现更多投机性买盘。1999 年，在宣布和正式成为标普 500 指数成分股期间，雅虎股价 5 天累计上涨 64%。Wedbush 分析师丹尼尔 · 艾维斯（Daniel Ives）发表投资报告称，第三季度表现出来的持续盈利能力，是特斯拉能成为标普 500 指数成分股的 “临门一脚”。很显然，这将是特斯拉股价上涨的一个催化剂，消除了特斯拉未来增长前景的一个大问号。摩根大通称，“投资者需要关心的一个问题是，特斯拉合理估值是多少。我们最近的分析显示特斯拉估值应当 6 倍于营收、30 倍 EBITDA（未计利息、税项、折旧及摊销前的利润），我们仍然坚持这一观点，以及‘跑赢大盘’的股票评级和 560 美元目标股价。”