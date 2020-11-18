捍卫开发者：GitHub 重新上架星标 7.2 万热门开源项目 YouTube-dl，是哪里来的底气

被封 25 天后，YouTube-dl 终于得以重新上架！

上月中旬，美国唱片协会（RIAA）向 GitHub 发出诉讼通知，以违反《数字千年版权法案》（DMCA）为由，要求其下架开源项目 YouTube-dl。

YouTube-dl 是最受开发者欢迎的热门开源软件之一，拥有 72000 + 颗 Star。收到诉讼邮件后，GitHub 被迫下架了该项目。随后，开发者们对此举发起抗议，他们复制大量代码副本并疯狂传播，短短几天，在 GitHub 平台搜索 YouTobe-dl 项目已有 4000 多个。

与此同时，适得其反的 RIAA 也一再向 GitHub 施压，要求其立即阻止开发者的报复行动。

一时间，GitHub 左右为难。但迫于 DMCA 的压力，还是不得不向开发者发出警告：如再次创建 YouTobe-dl 副本，可能面临封号的危险。

该事件僵持了 25 天之后，GitHub 终于等到了如愿的结果。

昨日，其代理律师公司电子前沿基金会 EFF（Electronic Frontier Foundation）已向 GitHub 发出审理通知，通知中明确指出，其开源项目 YouTube-dl 未违反 DMCA 第 1201 条款。

RIAA 诉讼理由无效

YouTube-dl 是一个 Python 库，用户通过该库可以从七百多个视频平台下载付费源文件，包括 YouTube、优酷、爱奇艺、B 站等主流平台。

RIAA 认为，该项目 “在未经授权下，允许任意用户复制和分发受版权保护的作品”，违反了 DMCA 第 1201 条法规。

在诉讼文件中，它具体指出了两点：

一、反规避法规，明确要求任何人都不得规避对受版权保护作品进行有效控制的技术措施；

二、在 YouTube-dl 的开源文件中，GitHub 描述了多款付费音乐作品的盗用流程和方法。

针对以上两点，EFF 在审查结果中作出了明确回应。EFF 是受理 GitHub 此诉讼案件的代理律师公司，他们声称：YouTube-dl 项目从未违反过 DMCA。

首先，RIAA 在文件中描述的盗用某些歌曲的说明只是一个测试，通过流式传输几秒钟的视频来证明软件在合理使用范围内运行良好。

其次，RIAA 误解了 YouTube 和 YouTube-dl 的代码工作方式。他们认为包括 YouTube 在内的视频网站上的源代码是加密的，YouTube-dl 非法规避了该代码，并因此违反了 DMCA 第 1201 条。

但事实上并非如此。EFF 解释称，该代码没有任何作用，使用 YouTube-dl 的用户 “观看”视频的方式与普通用户没有什么不同，一切都是在透明情况下进行的，并不使用加密密码。因此，在美国现有法律中，该诉讼并不成立。

YouTobe-dl 重新开源

案件得以澄清后，GitHub 立即恢复了 YouTube-dl 开源项目，并发布官方博客进行了说明。随后 GitHub 首席执行官 Nat Friedman 也在第一时间进行了转推。他说，

我们站在开发者的立场上恢复了 Youtube-dl 回购协议。DMCA 第 1201 项条款已不适用需要重新调整，而开发者有对其进行调整的自由。这样我们才能得到像 YouTube-dl 这样的好工具。

之前 GitHub 一直因 “开源态度”一事备受争议，尤其是在下架 YouTube-dl 之后，不少网友吐槽其违背开源初衷，甚至有报道称，前段时间不明人士冒充 GitHub CEO 泄露其源代码一事也与此相关。

此次，Friedman 重新开源 YouTube-dl，并强调对 DMCA 相关条款进行修改，以维护开发者们的利益，其态度博得了不少网友们的认可。

有网友称，这意味着开源社区的巨大胜利。

还有网友提醒 Friedman，除了 YouTube-dl 这样的热门项目外，还有很多小众项目也遭遇了下架，权利下放或许是终结此类事件的最好方法。

另外，该事件的持续发酵也为 YouTube-dl 狠狠地打了一波广告。

GitHub 成立百万美元基金会

需要说明是，以上只是 GitHub 律师团单方面给出的结论。

相信 RIAA 方面并不认可。如果 RIAA 进一步将此案件提交至法院，最终审判结果还不得而知。

不过，在网友的支持和 EFF 非侵权的认证下，GitHub 似乎已经有了足够的底气。

其平台政策主管 Abby Volmer 在博客中称，

“最初我们将其下架，仅仅是因为它以侵权的方式访问了受版权保护的音频作品，但现在事实并非如此。与此同时，我们还了解到，该项目存在多种合理用途，比如改变播放速度以便于用户访问；帮助记者保存证据，核查事实；以及下载知识共享许可或公共领域的视频等”。

因此，在重新上架 YouTube-dl 项目的同时，GitHub 为了应对未来可能出现的诉讼采取了多项准备措施，其中包括下架之前，对第 1201 条款索赔流程进行重新审查。

GitHub 认为，1201 条款提出的所有版权主张基本是可疑的，他们会接受技术和法律的审查，但同时自己也会进行独立审查，以评估其各条款的真实性。如果调查结果是非决定性的，那么，在继续诉讼的过程中，该项目会被搁浅，而不是直接下架。

此外，如果该项目确实违反了条款，我们也有机会对其进行调整和修改。若是发生故障，开发人员仍然可以访问重要数据，比如拉取请求和提交 bug。

更重要的是，GitHub 为了应对未来可能出现的诉讼，还拨款 100 万美元设立了专项基金会。该基金会主要目的是帮助保护平台上的开发者免受第 1201 条款的不利指控，并防止此类事件的再次发生。

最后，GitHub 也强调，他们将继续游说工作，以期能够修改 DMCA，尤其是 1201 条款。