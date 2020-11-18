孙正义：出售了 800 亿美元资产，应对全球经济「最坏情况」

据报道，软银创始人及 CEO 孙正义周二表示，今年以来他正在大举出售资产，为第二波新冠病毒疫情可能导致的 “最坏情况”做准备。

孙正义在《纽约时报》举办的活动上说，他最初的目标是今年出售大约 400 亿美元的资产，但最终的出售规模达到约 800 亿美元。这样做是为了在全球紧急状况下为公司提供流动性。

孙正义说：“在接下来的两三个月时间里，任何灾难都有可能发生。因此我们只是在为最坏的情况做准备。”

软银此前已经以 400 亿美元的价格将半导体公司 ARM 出售给英伟达，此外还出售了 T-Mobile 的约 200 亿美元股份。今年早些时候，T-Mobile 与 Sprint 完成了合并。孙正义说，如果市场下跌，软银可以用这笔资金买入被低估的资产，支撑软银愿景基金的投资组合，或是回购更多股票。

孙正义并没有提到未来几个月可能会发生的 “灾难”的具体情况，但他提到了 2008 年美国投行雷曼兄弟的倒闭。这样的事件可能会成为大范围崩盘的催化剂。

孙正义说：“在这种情况下，任何事情都有可能发生。当然，疫苗即将问世，但谁知道未来两三个月会变成什么样？”

孙正义拒绝对软银私有化的可能性置评，此前有报道称孙正义考虑过这样想法。在激进投资者 Elliott Management 的敦促下，软银大举回购股票。软银愿景基金持有 80 多家科技公司的股份。如果孙正义大举回购更多股票，他实际上就可以更容易推动公司私有化。