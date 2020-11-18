「猫狗拼」交出三季度成绩单：营收、利润稳步增长，拼多多用户数直逼阿里

近期，阿里、京东、拼多多这三大电商巨头均向投资者交出了 2020 年第三季度的业绩答卷。



蓝鲸 TMT 记者统计了电商 “三巨头”今年三季度的营收、净利润、活跃用户数等核心指标，试图通过对比分析来挖掘财报背后透露的趋势。

整体来看，三者营收均保持稳定增长，其中京东营收规模依旧保持第一，并与阿里站稳在千亿以上规模，拼多多则连续两个季度实现超百亿营收；2020 年第三季度，阿里、京东、拼多多累计实现营收 3434.7 亿元。在非公认会计准则下，三者的净利润均有明显增长，累计实现净利润达 531.5 亿元；其中拼多多首次走出 “战略性亏损”境地，实现季度盈利。

此外，在活跃用户层面，阿里依旧保持领先，但增速疲软。拼多多、京东分列二、三位，不过目前拼多多用户数已突破 7 亿、直逼阿里。业内人士分析表示，如果按照这样的增长速度，拼多多的用户规模很有可能在下个季度赶上或是超过阿里。

京东营收规模最大，营收增速与阿里相当

营业收入作为评判平台规模的因素之一，素来是投资者重点关注的指标。从三大电商平台的营收表现来看，京东营收依旧保持第一，且阿里和京东这两家传统电商巨头的营收规模站稳在千亿以上，始终远超其他电商平台；今年以来，二者各个季度的营收增速基本相当，三季度的营收增速均保持在三成左右。

相较而言，新晋电商巨头拼多多的季度营收规模不及阿里、京东的十分之一，不过至今已连续两个季度超百亿。尽管其单季营收体量不足以与阿里、京东抗衡，但今年以来，拼多多的季度营收增速有大幅提升，且各个季度的营收增速都遥遥领先，约为阿里、京东同期营收增速的 2-3 倍。

（数据源自财报 蓝鲸 TMT 制图）

具体而言，阿里公布的 2021 财年第二季度（自然年为 2020 年 Q3）业绩显示，截至 2020 年 9 月 30 日止三个月，集团收入 1550.59 亿元，同比增长 30%，环比微增 0.85%。阿里表示，本季收入增长主要由中国零售商业、云计算及菜鸟的强劲收入增长所驱动。

从收入结构来看，截至 9 月 30 日，阿里的核心商业业务收入为 1309.22 亿元，同比增长 28%，占总营收的 67%；云计算业务收入 148.99 亿元，同比增长 60%，在总营收中的占比达 10%；数字媒体与娱乐收入 80.66 亿元，同比增长 8%；创新业务及其他 11.72 亿元，同比增长 10%。

2020 年第三季度，京东实现净收入 1742 亿元，同比增长 29.2%，环比有所下降，营收规模在三大电商巨头中排在首位。当期，来自日用百货商品销售的净收入为 581 亿元，同比增长 34.8%；来自于净服务收入为 228 亿元，同比增长 42.7%，占整体净收入的比例首次超过 13%。

同期，拼多多实现营收约 142.1 亿元，同比增长 89%，环比增长 16.54%。截至今年 9 月底的前 12 个月，平台交易额（GMV）达 14576 亿元，同比增长 73%。拼多多方面解释称，GMV 的增长来源于平台活跃买家数与平均消费额的双重驱动。

网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青认为，阿里营收驱动倚重零售电商业务，包括天猫、淘宝、聚划算、淘宝特价版以及盒马等等。这就促使这块业务的优势相较于其他业务板块愈加明显，阿里对其的投入也会更多。除了这个业务板块，阿里对其他板块的开拓也会持续进行与培育。

至于拼多多的营收表现，她指出，拼多多的营收增速回到高点，财报业绩各项核心指标也表明拼多多的百亿补贴成效愈加显著；加上消费者对高性价比和品质的追求，让 80 后甚至是 70 后人群转移到拼多多，加上对年轻群体的吸引转化，这些都对营收的高增长起到刺激作用。

网经社电子商务研究中心主任曹磊则认为，拼多多 “百亿补贴”的营销和价格策略，让利于消费者吸引力超 7 亿用户，也吸引大量创业者、商家、厂家、品牌商和政府产业带入驻分享新电商平台成长与 “百亿补贴”市场红利，因此营收能够高速增长也在情理之中。

“三巨头”净利润均有明显增长，拼多多首次实现季度盈利

在利润层面，美国通用会计准则下（Non-GAAP）下，阿里 Q3 的净利润同比增长 44% 至 470.88 亿元，利润规模依旧居首，保持领先地位。同期，京东 Non-GAAP 下的净利润同比增长 80.1% 至 56 亿元，尽管利润规模不敌阿里，但利润增速约为后者两倍。拼多多则在 Q3 首次实现季度盈利，NON-GAAP 下的净利润为 4.66 亿元。

（数据源自财报 蓝鲸 TMT 制图）

根据阿里公布的财报，2020 年第三季度，归属于阿里普通股股东的净利润为 287.69 亿元，同比有所下滑，主要原因是去年 9 月份季度取得蚂蚁集团 33% 股份时确认的一次性重大收益，以及与蚂蚁集团相关并授予集团员工的股权激励费用上升。若不考虑该一次性收益，股权激励费用及其他若干项目，非公认会计准则净利润同比增长 44% 至 470.88 亿元。

同期，归属于京东集团普通股股东的净利润为 76 亿元，同比大增 1166.7%，去年同期为 6 亿元。2020 年第三季度，非美国通用会计准则下（Non-GAAP）归属于京东普通股股东的净利润为 56 亿元，较去年同期的 31 亿元增长 80.1%。

2020 年第三季度，京东集团的经营利润为 44 亿元，同比下降 12%，去年同期为 50 亿元；非美国通用会计准则下（Non-GAAP）经营利润则为 53 亿元，同比增长 76.7%，去年同期为 30 亿元。同时，非美国通用会计准则下（Non-GAAP）经营利润率为 3.0%，去年同期为 2.2%。

相比之下，拼多多向投资者交出了 “首个季度实现盈利”的成绩单。非美国通用会计准则（NON-GAAP）下，归属于普通股股东的净利润为 4.66 亿元，同比扭亏，去年同期为净亏损 16.6 亿元。这意味着，7 月 1 日起接任公司 CEO 一职的陈磊完美接棒，带领公司迎来首个盈利季度。

莫岱青认为，此次盈利对于拼多多来说有重大意义。此前拼多多一直处于 “战略性亏损”，盈利以后证明了其 “赚钱能力”。它的变现能力提升、用户规模的增长、商业模式创新的跑通等等，让本次盈利成为意料之中的事情，未来能够继续保持盈利势头对拼多多来说也至关重要。

网经社电子商务研究中心特约研究员陈虎东表示，拼多多实现上市后的首次盈利主要是转向供给侧，农产品市场的相关产品逐渐得到了消费市场的认可，而农产品具有的价廉物美的特征，也在某种程度上降低了拼多多的经营费用，使得其盈利有了更大可能与未来想象空间。

阿里年度活跃用户数居首但增长乏力，拼多多已直逼阿里

在活跃用户层面，阿里凭借 7.57 亿年度活跃消费者、月活跃用户达 8.81 亿的优势保持领先，但增速进一步放缓。目前活跃用户数排在第二位的电商平台是拼多多，其年度活跃买家已突破 7 亿，与阿里的差距仅剩不到 3000 万。京东在过去一年的活跃用户数为 4.42 亿，保持了 32.1% 的同比增速，创过去三年来新高。

（数据源自财报 蓝鲸 TMT 制图）

据阿里透露，截至 2020 年 9 月 30 日止的 12 个月，中国零售市场年度活跃消费者达到 7.57 亿，较上一季度增长了 1500 万，同比增长 9.24%；而中国零售市场月度活跃用户达到 8.81 亿，单季度净增长 700 万，逼近 9 亿大关，不过增速为三年来最低。

值得一提的是，尽管阿里的活跃用户数依旧领先，但从活跃用户数的增速来看，阿里已连续三个季度放缓。对此，海南职业技术学院经管学院副教授刘俊斌表示，这一方面说明后消费者红利时代，电商平台普遍遇到的瓶颈问题；另一方面也说明，网络消费者的成熟度、认同度、客单价在增加，符合我国国民向美好生活的追求过程的国情。

京东发布的财报则显示，截至 2020 年 9 月 30 日，京东过去 12 个月的活跃购买用户数达 4.42 亿，同比增长 32.1%，增速创下过去三年来的新高，去年三季度以来，平台一年净增了 1 亿多活跃用户；这其中，来自于下沉新兴市场的新增活跃用户占比接近八成。

作为新晋电商巨头，拼多多的年度活跃买家数已达 7.313 亿，同比增长 36%；单个用户的年平均消费额进一步增长至 1993.1 元，同比增长 27%。同时，在第三季度，拼多多 APP 的平均月活用户数已达 6.434 亿，单季度增长了 7460 万，较去年同期增长 50%。今年 1 月至 9 月，拼多多净增活跃买家规模达 1.461 亿。

刘俊斌指出，活跃买家数大幅增加对于拼多多来说是好事，在维护和保持这些用户方面需要有更大的智慧，平台需要在提高客户的满意度、参与度、忠诚度等方面加大力度。

而在莫岱青看来，拼多多用户规模突破 7 亿，也体现出用户对其的粘性在不断增强，无论是对存量还是新增用户挖掘方面都下足了功夫。如果按照这样的增长速度，拼多多的用户规模很有可能在下个季度赶上或是超过阿里。