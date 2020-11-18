官方公布《赛博朋克 2077》 Xbox 新旧主机对比视频

IT之家11月18日消息 赛博朋克 2077 此前已宣布延期到 12 月 10 日发售，但到目前为止，我们看到的所有演示画面都是 PC 版的内容。

官方昨日公布了一段新的预告片，向我们展示了 Xbox One X 和 Xbox Series X 上的《赛博朋克》实机演示对比。IT之家了解到，微软 Xbox One S 和 Xbox Series S 并未进行对比。

此外，外媒在 Xbox Series X 评测中发现，即使是向后兼容的游戏，在 Xbox Series X 上的体验也明显比前代主机更好一些。但到目前为止我们仍 无法知晓《赛博朋克 2077》在 PS5/XSX 上的版本会是什么样子，或将于明年某个时间发行。

新的主机游戏演示视频展示了两个主机在游戏中的同部分内容，隐藏了一些游戏部分以避免剧透，并尽可能地缩短了视频，但仍然显示出在阳光和夜间外部以及霓虹灯内饰上展现出了不错的游戏画面。此外，所显示的活动通常在驾驶，射击，与 NPC 交谈和探索之间也有所不同。

值得一提的是，原视频没有 4K 或 60 fps 的选项。通过 FHD 画质来看，该作在两个主机上都没有发现任何卡顿和掉帧现象，而且 Xbox Series X 画面看起来确实更加流畅一些。