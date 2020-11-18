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诺基亚 2.4/3.4 将于十天内进入印度市场，2+32GB 售价近千元

2020/11/18 10:54:53 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家11月18日消息 诺基亚本周一在推特上分享了一份关于诺基亚 2.4 和诺基亚 3.4 的预热视频，表示在 10 天内面向印度推出，也就是11月26日之前。

在 9 月 22 日的诺基亚新机发布会上，HMD 正式推出了诺基亚 3.4 以及 诺基亚 2.4 两款中低端机型，其中诺基亚 3.4 起售价为 159 欧元（约为 1242 元），而诺基亚 2.4 起价为 119 欧元（约为 929 元）。

IT之家了解到，该机目前仅在欧洲、英国和美国发售。这是诺基亚 2.4 和诺基亚 3.4 首次进入亚洲市场，将为诺基亚中低端机型进入亚洲打开局面。

配置方面，诺基亚 3.4 采用了一个 6.39 英寸的 720P + 屏幕，前置 8MP 打孔镜头，后置 13MP+5MP+2MP 三摄，搭载高通骁龙 460 处理器，提供 3GB/4GB 的运存以及 32GB 和 64GB 的机身存储，运行基于 Android 10 的 OS，内置 4000mAh 电池，支持 10W 快充。

诺基亚 2.4 搭载联发科 Helio P22 处理器，配备一块 6.5 英寸的水滴屏，后置 13MP+2MP 双摄，前置 5MP 镜头，运行基于 Android 10 的操作系统，内置 4500mAh 电池，提供 2+32GB 和 3+64GB 的存储配置，采用 micro USB 接口。

IT之家了解到，以上机型均不支持 5G 网络，均采用后置指纹识别，均支持 microSD 卡（高达 512GB）拓展。诺基亚 3.4 厚 8.7 毫米，重 180 克；诺基亚 2.4 厚 8.69mm，重 189 克。

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关键词：诺基亚印度

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